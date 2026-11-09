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В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2027 году

В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2027 году - 09.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2027 году

Зарплаты работников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, соцобеспечения и культуры проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года, а... | 09.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-09T10:45+0300

2026-11-09T10:45+0300

2026-11-09T10:45+0300

общество

госдума

лдпр

зарплата

индексация

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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Зарплаты работников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, соцобеспечения и культуры проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года, а гражданских служащих, прокуроров, сотрудников СК и судей - на 4% с октября, рассказала в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР). "Увеличение на 6,8% с 1 января коснется тех, кто трудится в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры. Итоговые цифры доходов, как и прежде, будут зависеть от общей структуры начисления выплат для конкретных категорий специалистов - для врачей она одна, а для учителей, например, совсем другая", - сказала Кавшар. Она уточнила, что с октября следующего года для многих работников федеральных госучреждений заложена индексация в размере 4%. "Это федеральные гражданские госслужащие, прокурорские работники, сотрудники Следственного комитета, судьи и прочие", - подчеркнула глава комитета. Кавшар рассказала, что параллельно с началом следующего года изменится система оплаты труда работников федеральных государственных органов, не являющихся государственными гражданскими служащими. Нововведения, как отметила законодатель, призваны гарантировать основную сумму независимо от переменных выплат. "Для этого планируется, например, увеличить в среднем в два раза месячные должностные оклады, обеспечивать надбавку за выслугу лет уже после первого года работы, а не после трех лет, как это происходит сейчас. При этом предполагается снижение размеров отдельных выплат вроде надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения до 25-50% оклада вместо нынешних 50-100%", - добавила она. Отдельно Кавшар обратила внимание на работников, занятых в коммерческом секторе. По ее словам, индексация не является для частных работодателей обязательным требованием. "Необходимо обязать частные компании или ежегодно увеличивать оклады хотя бы по уровню инфляции, или предоставлять дополнительные меры социальной поддержки сотрудникам", - предложила парламентарий. Кавшар считает, что это может быть дополнительное медицинское обслуживание, компенсация расходов на спортивные занятия или профессиональные тренинги, различные премии за качество выполненных работ или длительный стаж работы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , госдума, лдпр, зарплата, индексация