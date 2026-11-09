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В Гамбурге началось пятое заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 09.11.2026, ПРАЙМ
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В Гамбурге началось пятое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
В Гамбурге началось пятое заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 09.11.2026, ПРАЙМ
В Гамбурге началось пятое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
Суд в Гамбурге начал пятое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе него будут заслушаны показания эксперта-взрывотехника из... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T12:47+0300
2026-11-09T12:47+0300
газ
украина
германия
россия
северные потоки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875024634.jpg?1794217620
ГАМБУРГ, 9 ноя - ПРАЙМ. Суд в Гамбурге начал пятое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе него будут заслушаны показания эксперта-взрывотехника из Криминалистического института в Висбадене, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Перед началом заседания в суд под охраной доставили подсудимого Кузнецова. После того, как в зал вошла коллегия из шести судей и все присутствующие поднялись с мест, заседание объявили открытым. В понедельник инстанция продолжит заслушивать показания свидетелей. На первую половину дня запланировано выступление эксперта-взрывотехника по вопросу анализа и сравнения следов взрывчатых веществ на месте подрыва газопроводов и на задействованной в диверсии против "Северных потоков" яхте "Андромеда". Слушания проходят в условиях повышенных мер безопасности.
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газ, украина, германия, россия, северные потоки
Газ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Северные потоки
12:47 09.11.2026
 
В Гамбурге началось пятое заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Суд в Гамбурге начал пятое заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"

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ГАМБУРГ, 9 ноя - ПРАЙМ. Суд в Гамбурге начал пятое по счету заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", в ходе него будут заслушаны показания эксперта-взрывотехника из Криминалистического института в Висбадене, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года.
Перед началом заседания в суд под охраной доставили подсудимого Кузнецова. После того, как в зал вошла коллегия из шести судей и все присутствующие поднялись с мест, заседание объявили открытым.
В понедельник инстанция продолжит заслушивать показания свидетелей. На первую половину дня запланировано выступление эксперта-взрывотехника по вопросу анализа и сравнения следов взрывчатых веществ на месте подрыва газопроводов и на задействованной в диверсии против "Северных потоков" яхте "Андромеда".
Слушания проходят в условиях повышенных мер безопасности.
 
ГазУКРАИНАГЕРМАНИЯРОССИЯСеверные потоки
 
 
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