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Золотые резервы России в октябре упали ниже 300 миллиардов долларов
Золотые резервы России в октябре упали ниже 300 миллиардов долларов - 09.11.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы России в октябре упали ниже 300 миллиардов долларов
Стоимость золотых резервов России в октябре сократилась более чем на 3% и вновь опустился ниже 300 миллиардов долларов, достигнув минимума с прошлого сентября,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T16:36+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России в октябре сократилась более чем на 3% и вновь опустился ниже 300 миллиардов долларов, достигнув минимума с прошлого сентября, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября опустились до 720,9 миллиарда долларов с 731,8 миллиарда на 1 октября, или на1,5%. Так, вложения российского ЦБ в золото сократились за месяц на 3,2% - до 291,96 миллиарда долларов, минимума с сентября прошлого года. Таким образом, стоимость золотых запасов вновь опустился ниже отметки в 300 миллиардов, в последний раз это было в июле этого года. Доля золота в резервах при этом сократилась до 40,5% с 41,22% месяцем ранее. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%. Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы, россия, банк россии, мвф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, МВФ
Золотые резервы России в октябре упали ниже 300 миллиардов долларов
Золотовалютные резервы России в октябре упали ниже 300 миллиардов долларов
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России в октябре сократилась более чем на 3% и вновь опустился ниже 300 миллиардов долларов, достигнув минимума с прошлого сентября, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября опустились до 720,9 миллиарда долларов с 731,8 миллиарда на 1 октября, или на1,5%.
Так, вложения российского ЦБ в золото сократились за месяц на 3,2% - до 291,96 миллиарда долларов, минимума с сентября прошлого года. Таким образом, стоимость золотых запасов вновь опустился ниже отметки в 300 миллиардов, в последний раз это было в июле этого года. Доля золота в резервах при этом сократилась до 40,5% с 41,22% месяцем ранее.
Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,88%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России
и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).