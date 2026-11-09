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Поставки золота из России в Гонконг за девять месяцев выросли вчетверо
Поставки золота из России в Гонконг за девять месяцев выросли вчетверо - 09.11.2026, ПРАЙМ
Поставки золота из России в Гонконг за девять месяцев выросли вчетверо
Поставки российского золота в Гонконг по итогам девяти месяцев этого года оказались вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года, и вдвое больше,... | 09.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-09T17:11+0300
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МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского золота в Гонконг по итогам девяти месяцев этого года оказались вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года, и вдвое больше, чем за весь 2025 год, свидетельствуют данные статслужбы Гонконга. Так, суммарно за январь-сентябрь текущего года Гонконг импортировал из РФ золота на 183,26 миллиарда гонконгских долларов (23,39 миллиарда долларов США). Это в четыре раза больше, чем за три квартала 2025 года, и в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год. Объем поставок за сентябрь составил максимальные с июня 28,44 миллиарда гонконгских долларов (3,63 миллиарда долларов США). За месяц он вырос на 3%, а за год - в четыре раза. Всего за сентябрь Гонконг импортировал золота на 123,26 миллиарда гонконгских долларов, а за три квартала - на 1,13 триллиона долларов. Это 15,72 миллиарда и 143,99 миллиарда долларов США соответственно.
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мировая экономика, гонконг, сша
Мировая экономика, ГОНКОНГ, США
Поставки золота из России в Гонконг за девять месяцев выросли вчетверо
Поставки золота из России в Гонконг за девять месяцев выросли вчетверо
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Поставки российского золота в Гонконг по итогам девяти месяцев этого года оказались вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года, и вдвое больше, чем за весь 2025 год, свидетельствуют данные статслужбы Гонконга.
Так, суммарно за январь-сентябрь текущего года Гонконг
импортировал из РФ золота на 183,26 миллиарда гонконгских долларов (23,39 миллиарда долларов США
). Это в четыре раза больше, чем за три квартала 2025 года, и в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год.
Объем поставок за сентябрь составил максимальные с июня 28,44 миллиарда гонконгских долларов (3,63 миллиарда долларов США). За месяц он вырос на 3%, а за год - в четыре раза.
Всего за сентябрь Гонконг импортировал золота на 123,26 миллиарда гонконгских долларов, а за три квартала - на 1,13 триллиона долларов. Это 15,72 миллиарда и 143,99 миллиарда долларов США соответственно.