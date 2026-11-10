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Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,17%
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,17% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,17%
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,17%, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T19:16+0300
2026-11-10T19:16+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,17%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,17%, до 2444,28 пункта.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,17%
Российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 1,17%