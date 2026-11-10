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Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре
Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре - 10.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре
Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 3,9% с уровня сентября в 3,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T08:17+0300
2026-11-10T08:17+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 3,9% с уровня сентября в 3,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 10 ноября, в 16.30 мск.
Аналитики также полагают, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% в сентябре к августу.
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мировая экономика, сша
Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре
Trading Economics: годовая инфляция в США в октябре ускорилась до 3,9%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 3,9% с уровня сентября в 3,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 10 ноября, в 16.30 мск.
Аналитики также полагают, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% в сентябре к августу.