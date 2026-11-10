https://1prime.ru/20261110/analitiki-875051795.html

Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре

Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре - 10.11.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в США в октябре

Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 3,9% с уровня сентября в 3,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T08:17+0300

2026-11-10T08:17+0300

2026-11-10T08:17+0300

мировая экономика

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875051795.jpg?1794287846

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам октября ускорилась до 3,9% с уровня сентября в 3,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 10 ноября, в 16.30 мск. Аналитики также полагают, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,6% в сентябре к августу.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша