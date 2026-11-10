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Anthropic планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов в рамках IPO

Anthropic планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов в рамках IPO - 10.11.2026, ПРАЙМ

Anthropic планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов в рамках IPO

Разработчик искусственного интеллекта Anthropic в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов, передает... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:44+0300

2026-11-10T14:44+0300

2026-11-10T14:44+0300

технологии

сан-франциско

nvidia

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта Anthropic в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект проспекта эмиссии компании. "В рамках IPO Anthropic планирует привлечь 64,4 миллиарда долларов согласно последнему предварительному проспекту эмиссии", - говорится в сообщении. Также Antrhopic привлечет 26 миллиардов долларов посредством сделки по частному размещению акций с основными инвесторами, в том числе Google, Nvidia и Advanced Micro Devices, сообщается в материале со ссылкой на проект проспекта. Американская компания и некоторые инвесторы собираются продать акции по ориентировочному ценовому диапазону в 70-78 долларов за акцию, указывается в проекте проспекта, данные из которого приводит агентство. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

сан-франциско

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технологии, сан-франциско, nvidia