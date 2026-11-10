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Суд в Москве оштрафовал "дочку" Apple на 3,5 миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал "дочку" Apple на 3,5 миллиона рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал "дочку" Apple на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей дочернюю компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:56+0300

2026-11-10T12:56+0300

2026-11-10T12:57+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей дочернюю компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Признать Apple Distribution International LTD виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", — огласила решение судья. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству представителей компании с целью сохранить коммерческую информацию о продуктах Apple.

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технологии, общество , москва, apple