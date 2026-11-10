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Настольные игры и конструкторы из РФ могут идти на экспорт

Настольные игры и конструкторы из РФ могут идти на экспорт - 10.11.2026, ПРАЙМ

Настольные игры и конструкторы из РФ могут идти на экспорт

Российские производители обладают потенциалом для поставок детских игрушек собственной разработки за рубеж, рассказала РИА Новости президент Ассоциации... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T22:15+0300

2026-11-10T22:15+0300

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бизнес

россия

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Российские производители обладают потенциалом для поставок детских игрушек собственной разработки за рубеж, рассказала РИА Новости президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. "Да, прежде всего у продукции с собственной разработкой - оригинальной игровой механикой, конструкцией или художественным образом. Это позволяет конкурировать за счет особенностей продукта, а не только его цены. Такие возможности есть у производителей настольных игр, конструкторов, наборов для творчества и экспериментов", - ответила она о потенциале экспорта российских детских товаров. Она отметила, что отдельное направление для экспорта связано с российской анимацией. Для развития промышленности важно, чтобы международный успех персонажей приводил к экспорту игрушек, изготовленных в России. Таким образом, продвижение контента и развитие производства должны быть связаны между собой. "У российских производителей есть опыт поставок за рубеж, но говорить об одинаково высоком интересе ко всему ассортименту было бы неверно. Покупатель оценивает конкретный продукт, его цену с доставкой и способность поставщика выполнять заказы", - заключила Цицулина.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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