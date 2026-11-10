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Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's
Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's - 10.11.2026, ПРАЙМ
Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's
Более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов, в | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:29+0300
2026-11-10T10:29+0300
общество
аукцион
россия
sotheby's
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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов, в декабре выставят на аукцион Sotheby's, следует из данных торгов, изученных РИА Новости. С молотка уйдут изделия Фаберже, золотые шкатулки, картины, иконы, фарфор, серебро и предметы императорского быта. Среди наиболее примечательных лотов - два букета цветов из драгоценных камней от Фаберже, один из которых принадлежал царю Николаю II и Александре Федоровне, редкая золотая Владимирская икона Божьей Матери с драгоценными камнями, изготовленная в мастерских при Оружейной палате в XVII веке и самовар с позолотой, который связывают с умершим в годовалом возрасте сыном Александра III, царевичем Александром Александровичем. Общая стоимость лотов оценивается в более 15 миллионов долларов. Аукцион состоится 16 декабря в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища Старой России). Перед аукционом некоторые из лотов будут показаны публике в конце ноября и начале декабря в Париже, Женеве, Лондоне и Нью-Йорке. Многие из выставленных на продажу работ были представлены на знаковых выставках Фаберже и русского искусства, проходивших с 1930-х годов в ведущих международных музеях и в галерее A La Vieille Russie.
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192
40
192
40
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5
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40
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общество , аукцион, россия, sotheby's
Общество , аукцион, РОССИЯ, Sotheby's
10:29 10.11.2026
 
Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's

Более 300 связанных с семьей Николая II предметов выставят на аукцион Sotheby's в декабре

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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов, в декабре выставят на аукцион Sotheby's, следует из данных торгов, изученных РИА Новости.
С молотка уйдут изделия Фаберже, золотые шкатулки, картины, иконы, фарфор, серебро и предметы императорского быта.
Среди наиболее примечательных лотов - два букета цветов из драгоценных камней от Фаберже, один из которых принадлежал царю Николаю II и Александре Федоровне, редкая золотая Владимирская икона Божьей Матери с драгоценными камнями, изготовленная в мастерских при Оружейной палате в XVII веке и самовар с позолотой, который связывают с умершим в годовалом возрасте сыном Александра III, царевичем Александром Александровичем.
Общая стоимость лотов оценивается в более 15 миллионов долларов.
Аукцион состоится 16 декабря в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища Старой России). Перед аукционом некоторые из лотов будут показаны публике в конце ноября и начале декабря в Париже, Женеве, Лондоне и Нью-Йорке.
Многие из выставленных на продажу работ были представлены на знаковых выставках Фаберже и русского искусства, проходивших с 1930-х годов в ведущих международных музеях и в галерее A La Vieille Russie.
 
ОбществоаукционРОССИЯSotheby's
 
 
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