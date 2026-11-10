https://1prime.ru/20261110/auktsion-875058547.html

Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's

Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's - 10.11.2026, ПРАЙМ

Более 300 предметов эпохи царской России выставят на аукцион Sotheby's

Более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов, в | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:29+0300

2026-11-10T10:29+0300

2026-11-10T10:29+0300

общество

аукцион

россия

sotheby's

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875058547.jpg?1794295785

ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Более 300 связанных с дореволюционной Россией и семьей императора Николая II предметов, оценочная суммарная стоимость которых превышает 15 миллионов долларов, в декабре выставят на аукцион Sotheby's, следует из данных торгов, изученных РИА Новости. С молотка уйдут изделия Фаберже, золотые шкатулки, картины, иконы, фарфор, серебро и предметы императорского быта. Среди наиболее примечательных лотов - два букета цветов из драгоценных камней от Фаберже, один из которых принадлежал царю Николаю II и Александре Федоровне, редкая золотая Владимирская икона Божьей Матери с драгоценными камнями, изготовленная в мастерских при Оружейной палате в XVII веке и самовар с позолотой, который связывают с умершим в годовалом возрасте сыном Александра III, царевичем Александром Александровичем. Общая стоимость лотов оценивается в более 15 миллионов долларов. Аукцион состоится 16 декабря в рамках продажи части коллекции частной нью-йоркской галереи A La Vieille Russie (Хранилища Старой России). Перед аукционом некоторые из лотов будут показаны публике в конце ноября и начале декабря в Париже, Женеве, Лондоне и Нью-Йорке. Многие из выставленных на продажу работ были представлены на знаковых выставках Фаберже и русского искусства, проходивших с 1930-х годов в ведущих международных музеях и в галерее A La Vieille Russie.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , аукцион, россия, sotheby's