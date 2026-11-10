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Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей

Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей

В России растет спрос на "длинные" автокредиты: покупатели стремятся снизить ежемесячный платеж на фоне поступательного роста цен на сами машины и дорогих... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T03:03+0300

2026-11-10T03:03+0300

2026-11-10T03:03+0300

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В России растет спрос на "длинные" автокредиты: покупатели стремятся снизить ежемесячный платеж на фоне поступательного роста цен на сами машины и дорогих среднесрочных займов. Однако, как рассказал агентству "Прайм" руководитель направления автобизнеса Своего Банка Александр Самоделов, с 2027 года Банк России ограничит выдачу кредитов на срок более семи лет, что изменит доступность автомобилей для части заемщиков и может повлиять на продажи у дилеров.По данным ЦБ, во II квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более семи лет приходилось 26% всех выдач — против 8% во II квартале 2022 года. С I квартала 2027 года их доля не должна превышать 20%, а кредиты сроком более восьми лет будут ограничены нулевым лимитом. Полностью займы на семь лет и более не запрещены, но банки смогут выдавать их лишь ограниченному кругу заемщиков.Средний чек автокредита уже достигает около 1,6 миллиона рублей, а средний срок — шести лет, что на 11% больше, чем годом ранее. "Удлинение срока позволяет уменьшить ежемесячный платеж, поэтому ограничения регулятора в первую очередь затронут покупателей с ограниченным бюджетом или высокой кредитной нагрузкой", - говорит Самоделов.По словам эксперта, при сумме кредита 2 миллиона рублей и условной ставке 15% годовых платеж на шесть лет составит около 42,3 тысячи рублей в месяц, на семь лет — 38,6 тысяч рублей, а на восемь лет — 35,9 тысяч. Таким образом, сокращение срока с восьми до шести лет повысит ежемесячную нагрузку примерно на 6,4 тысячи рублей, или почти на 80 тысяч рублей в год. Чем выше сумма кредита или ставка, тем заметнее будет эта разница.В результате часть покупателей может выбрать более доступную новую машину или автомобиль с пробегом, увеличить первоначальный взнос либо вовсе отложить покупку. Для тех, кому важно сохранить комфортный платеж, возрастет значение субсидируемых производителем или дилером ставок, скидок при большем первоначальном взносе и программ trade-in с компенсацией части стоимости автомобиля. Корпоративным клиентам альтернативой может остаться лизинг.Для автомобильного бизнеса ограничения могут означать снижение конверсии посетителей в сделки и замедление оборачиваемости складов. Если часть клиентов отложит покупку, автомобили дольше будут оставаться на площадках, а потребность дилеров в оборотном капитале вырастет.В этих условиях дилерам придется точнее планировать закупки и структуру складских запасов. По оценке Александра Самоделова, возрастет роль гибкого складского финансирования: оно позволит поддерживать необходимый ассортимент автомобилей, не замораживая значительную часть собственных средств и оперативно подстраивая закупки под реальные темпы продаж.Ограничение длинных автокредитов станет для рынка не запретом покупки автомобилей, а изменением модели финансирования. Заемщикам придется либо принимать более высокий ежемесячный платеж, либо искать способы снизить стоимость кредита через первоначальный взнос, субсидии и trade-in. "Для дилеров ключевым фактором конкурентоспособности станет гибкость складского финансирования и умение предлагать клиенту доступную схему покупки без чрезмерного удлинения срока кредита", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20261028/tsb-874725552.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, финансы, банк россии