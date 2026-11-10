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Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей
Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей
В России растет спрос на "длинные" автокредиты: покупатели стремятся снизить ежемесячный платеж на фоне поступательного роста цен на сами машины и дорогих... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T03:03+0300
2026-11-10T03:03+0300
эксклюзив
бизнес
финансы
банк россии
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В России растет спрос на "длинные" автокредиты: покупатели стремятся снизить ежемесячный платеж на фоне поступательного роста цен на сами машины и дорогих среднесрочных займов. Однако, как рассказал агентству "Прайм" руководитель направления автобизнеса Своего Банка Александр Самоделов, с 2027 года Банк России ограничит выдачу кредитов на срок более семи лет, что изменит доступность автомобилей для части заемщиков и может повлиять на продажи у дилеров.По данным ЦБ, во II квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более семи лет приходилось 26% всех выдач — против 8% во II квартале 2022 года. С I квартала 2027 года их доля не должна превышать 20%, а кредиты сроком более восьми лет будут ограничены нулевым лимитом. Полностью займы на семь лет и более не запрещены, но банки смогут выдавать их лишь ограниченному кругу заемщиков.Средний чек автокредита уже достигает около 1,6 миллиона рублей, а средний срок — шести лет, что на 11% больше, чем годом ранее. "Удлинение срока позволяет уменьшить ежемесячный платеж, поэтому ограничения регулятора в первую очередь затронут покупателей с ограниченным бюджетом или высокой кредитной нагрузкой", - говорит Самоделов.По словам эксперта, при сумме кредита 2 миллиона рублей и условной ставке 15% годовых платеж на шесть лет составит около 42,3 тысячи рублей в месяц, на семь лет — 38,6 тысяч рублей, а на восемь лет — 35,9 тысяч. Таким образом, сокращение срока с восьми до шести лет повысит ежемесячную нагрузку примерно на 6,4 тысячи рублей, или почти на 80 тысяч рублей в год. Чем выше сумма кредита или ставка, тем заметнее будет эта разница.В результате часть покупателей может выбрать более доступную новую машину или автомобиль с пробегом, увеличить первоначальный взнос либо вовсе отложить покупку. Для тех, кому важно сохранить комфортный платеж, возрастет значение субсидируемых производителем или дилером ставок, скидок при большем первоначальном взносе и программ trade-in с компенсацией части стоимости автомобиля. Корпоративным клиентам альтернативой может остаться лизинг.Для автомобильного бизнеса ограничения могут означать снижение конверсии посетителей в сделки и замедление оборачиваемости складов. Если часть клиентов отложит покупку, автомобили дольше будут оставаться на площадках, а потребность дилеров в оборотном капитале вырастет.В этих условиях дилерам придется точнее планировать закупки и структуру складских запасов. По оценке Александра Самоделова, возрастет роль гибкого складского финансирования: оно позволит поддерживать необходимый ассортимент автомобилей, не замораживая значительную часть собственных средств и оперативно подстраивая закупки под реальные темпы продаж.Ограничение длинных автокредитов станет для рынка не запретом покупки автомобилей, а изменением модели финансирования. Заемщикам придется либо принимать более высокий ежемесячный платеж, либо искать способы снизить стоимость кредита через первоначальный взнос, субсидии и trade-in. "Для дилеров ключевым фактором конкурентоспособности станет гибкость складского финансирования и умение предлагать клиенту доступную схему покупки без чрезмерного удлинения срока кредита", - заключает эксперт.
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эксклюзив, бизнес, финансы, банк россии
Эксклюзив, Бизнес, Финансы, Банк России
03:03 10.11.2026
 
Россиян предупредили о росте платежа по автокредиту на 80 тысяч рублей

Эксперт Самоделов: ЦБ ограничит долю "длинных" автокредитов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтосалон
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В России растет спрос на "длинные" автокредиты: покупатели стремятся снизить ежемесячный платеж на фоне поступательного роста цен на сами машины и дорогих среднесрочных займов. Однако, как рассказал агентству "Прайм" руководитель направления автобизнеса Своего Банка Александр Самоделов, с 2027 года Банк России ограничит выдачу кредитов на срок более семи лет, что изменит доступность автомобилей для части заемщиков и может повлиять на продажи у дилеров.
По данным ЦБ, во II квартале 2026 года на целевые автокредиты сроком более семи лет приходилось 26% всех выдач — против 8% во II квартале 2022 года. С I квартала 2027 года их доля не должна превышать 20%, а кредиты сроком более восьми лет будут ограничены нулевым лимитом. Полностью займы на семь лет и более не запрещены, но банки смогут выдавать их лишь ограниченному кругу заемщиков.
Средний чек автокредита уже достигает около 1,6 миллиона рублей, а средний срок — шести лет, что на 11% больше, чем годом ранее.
"Удлинение срока позволяет уменьшить ежемесячный платеж, поэтому ограничения регулятора в первую очередь затронут покупателей с ограниченным бюджетом или высокой кредитной нагрузкой", - говорит Самоделов.
По словам эксперта, при сумме кредита 2 миллиона рублей и условной ставке 15% годовых платеж на шесть лет составит около 42,3 тысячи рублей в месяц, на семь лет — 38,6 тысяч рублей, а на восемь лет — 35,9 тысяч. Таким образом, сокращение срока с восьми до шести лет повысит ежемесячную нагрузку примерно на 6,4 тысячи рублей, или почти на 80 тысяч рублей в год. Чем выше сумма кредита или ставка, тем заметнее будет эта разница.
В результате часть покупателей может выбрать более доступную новую машину или автомобиль с пробегом, увеличить первоначальный взнос либо вовсе отложить покупку. Для тех, кому важно сохранить комфортный платеж, возрастет значение субсидируемых производителем или дилером ставок, скидок при большем первоначальном взносе и программ trade-in с компенсацией части стоимости автомобиля. Корпоративным клиентам альтернативой может остаться лизинг.
Для автомобильного бизнеса ограничения могут означать снижение конверсии посетителей в сделки и замедление оборачиваемости складов. Если часть клиентов отложит покупку, автомобили дольше будут оставаться на площадках, а потребность дилеров в оборотном капитале вырастет.
ЦБ ограничил выдачу автокредитов со сроком возврата более семи лет
28 октября, 19:17
В этих условиях дилерам придется точнее планировать закупки и структуру складских запасов. По оценке Александра Самоделова, возрастет роль гибкого складского финансирования: оно позволит поддерживать необходимый ассортимент автомобилей, не замораживая значительную часть собственных средств и оперативно подстраивая закупки под реальные темпы продаж.
Ограничение длинных автокредитов станет для рынка не запретом покупки автомобилей, а изменением модели финансирования. Заемщикам придется либо принимать более высокий ежемесячный платеж, либо искать способы снизить стоимость кредита через первоначальный взнос, субсидии и trade-in. "Для дилеров ключевым фактором конкурентоспособности станет гибкость складского финансирования и умение предлагать клиенту доступную схему покупки без чрезмерного удлинения срока кредита", - заключает эксперт.
 
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