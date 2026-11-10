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"Автостат" оценил последствия новых правил экспорта автомобилей из Китая - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Автостат" оценил последствия новых правил экспорта автомобилей из Китая
"Автостат" оценил последствия новых правил экспорта автомобилей из Китая - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Автостат" оценил последствия новых правил экспорта автомобилей из Китая
Новые экспортные правила Китая, предусматривающие запрет на поставки автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом, не окажут серьезного влияния на... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T09:42+0300
2026-11-10T09:45+0300
бизнес
россия
китай
кнр
haval
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новые экспортные правила Китая, предусматривающие запрет на поставки автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом, не окажут серьезного влияния на российский авторынок, поскольку основные китайские производители локально собирают свои машины на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства "Автостат". Китай с 1 января 2027 года запретит экспорт автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом. Производители обязаны будут доказать наличие в стране, куда планируется направить поставки, порядка нескольких десятков авторизованных сервисных центров и гарантировать поставку запчастей. "Серьезного влияния на российский авторынок это не окажет, так как ключевые китайские производители ведут локальную сборку своих машин на территории РФ - либо сами, либо на основе прокси-брендов. В зоне риска могут оказаться те марки из КНР, которые не присутствуют на нашем рынке официально, а их автомобили поставляются по параллельному импорту", - сообщили в пресс-службе "Автостата". Локализованное производство на отечественном рынке налажено у нескольких китайских брендов, в том числе Haval, Jetour, а также Tenet и Xcite, которые являются российскими проектами, представляющими собой локализованные версии моделей Chery.
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192
40
192
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бизнес, россия, китай, кнр, haval
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Haval
09:42 10.11.2026 (обновлено: 09:45 10.11.2026)
 
"Автостат" оценил последствия новых правил экспорта автомобилей из Китая

"Автостат": новые правила экспорта Китая не окажут серьезного влияния на авторынок России

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Новые экспортные правила Китая, предусматривающие запрет на поставки автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом, не окажут серьезного влияния на российский авторынок, поскольку основные китайские производители локально собирают свои машины на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства "Автостат".
Китай с 1 января 2027 года запретит экспорт автомобилей без подтверждения сервисной сети за рубежом. Производители обязаны будут доказать наличие в стране, куда планируется направить поставки, порядка нескольких десятков авторизованных сервисных центров и гарантировать поставку запчастей.
"Серьезного влияния на российский авторынок это не окажет, так как ключевые китайские производители ведут локальную сборку своих машин на территории РФ - либо сами, либо на основе прокси-брендов. В зоне риска могут оказаться те марки из КНР, которые не присутствуют на нашем рынке официально, а их автомобили поставляются по параллельному импорту", - сообщили в пресс-службе "Автостата".
Локализованное производство на отечественном рынке налажено у нескольких китайских брендов, в том числе Haval, Jetour, а также Tenet и Xcite, которые являются российскими проектами, представляющими собой локализованные версии моделей Chery.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКНРHaval
 
 
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