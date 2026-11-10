https://1prime.ru/20261110/bektenovyj-875057495.html

В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов

В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов - 10.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в месячный срок разработать механизм замены и утилизации 350 тысяч старых бытовых газовых баллонов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:00+0300

2026-11-10T10:00+0300

2026-11-10T10:09+0300

газ

казахстан

алма-ата

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875057495.jpg?1794294542

АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в месячный срок разработать механизм замены и утилизации 350 тысяч старых бытовых газовых баллонов, эксплуатируемых уже 40-50 лет. "Поручаю министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам (местные органы власти - ред.) взять на контроль реализацию на местах", - сказал Бектенов на заседании кабмина. По словам главы правительства, замены требуют около 350 тысяч бытовых газовых баллонов, которые эксплуатируются уже 40-50 лет. Для обеспечения потребности в новой продукции производство баллонов запущено в Кокшетау на севере страны, а в перспективе аналогичные заводы планируется открыть на западе - в Атырау и Алма-Ате.

казахстан

алма-ата

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, казахстан, алма-ата