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В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов
В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов - 10.11.2026, ПРАЙМ
В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в месячный срок разработать механизм замены и утилизации 350 тысяч старых бытовых газовых баллонов,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:00+0300
2026-11-10T10:09+0300
газ
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в месячный срок разработать механизм замены и утилизации 350 тысяч старых бытовых газовых баллонов, эксплуатируемых уже 40-50 лет. "Поручаю министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам (местные органы власти - ред.) взять на контроль реализацию на местах", - сказал Бектенов на заседании кабмина. По словам главы правительства, замены требуют около 350 тысяч бытовых газовых баллонов, которые эксплуатируются уже 40-50 лет. Для обеспечения потребности в новой продукции производство баллонов запущено в Кокшетау на севере страны, а в перспективе аналогичные заводы планируется открыть на западе - в Атырау и Алма-Ате.
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газ, казахстан, алма-ата
Газ, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА
10:00 10.11.2026 (обновлено: 10:09 10.11.2026)
 
В Казахстане планируют отказаться от 350 тысяч старых газовых баллонов

В Казахстане разработают механизм утилизации 350 тысяч старых газовых баллонов

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АЛМА-АТА, 10 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил в месячный срок разработать механизм замены и утилизации 350 тысяч старых бытовых газовых баллонов, эксплуатируемых уже 40-50 лет.
"Поручаю министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах. Акиматам (местные органы власти - ред.) взять на контроль реализацию на местах", - сказал Бектенов на заседании кабмина.
По словам главы правительства, замены требуют около 350 тысяч бытовых газовых баллонов, которые эксплуатируются уже 40-50 лет. Для обеспечения потребности в новой продукции производство баллонов запущено в Кокшетау на севере страны, а в перспективе аналогичные заводы планируется открыть на западе - в Атырау и Алма-Ате.
 
ГазКАЗАХСТАНАЛМА-АТА
 
 
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