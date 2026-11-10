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Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней
Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней - 10.11.2026, ПРАЙМ
Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней
Бельгия установила исторический рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней, а одна масштабная суточная стачка может обходиться ее экономике... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:24+0300
2026-11-10T11:24+0300
мировая экономика
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Бельгия установила исторический рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней, а одна масштабная суточная стачка может обходиться ее экономике примерно в 350 миллионов евро, сообщает Euronews со ссылкой на данные Европейского института профсоюзов (ETUI) и собственные расчеты. "Бельгия наглядно показывает, что происходит, когда забастовки перестают быть разовыми событиями", - пишет издание, отмечая, что повторяющиеся акции способны наносить экономике более продолжительный ущерб, чем отдельные остановки работы. В 2025 году Бельгия потеряла из-за забастовок порядка 1,4 миллиона рабочих дней, или 313 дней на тысячу работников, превысив прежний рекорд 1993 года. Для сравнения, в Германии, экономика которой почти в семь раз больше бельгийской, потери составили около 645 тысяч рабочих дней, а в Нидерландах - около 60 тысяч. По расчетам Euronews, при однодневной остановке работы 20% занятых потенциальные экономические потери Германии составили бы 2,5 миллиарда евро, Франции - 1,6 миллиарда, Италии - 1,2 миллиарда, Испании - 930 миллионов, Бельгии - 350 миллионов евро. Новая волна забастовок в Бельгии ожидается в неделю с 23 ноября на фоне протестов против социально-экономических реформ правительства.
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мировая экономика, бельгия
Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ
11:24 10.11.2026
 
Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней

Euronews: Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Бельгия установила исторический рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней, а одна масштабная суточная стачка может обходиться ее экономике примерно в 350 миллионов евро, сообщает Euronews со ссылкой на данные Европейского института профсоюзов (ETUI) и собственные расчеты.
"Бельгия наглядно показывает, что происходит, когда забастовки перестают быть разовыми событиями", - пишет издание, отмечая, что повторяющиеся акции способны наносить экономике более продолжительный ущерб, чем отдельные остановки работы.
В 2025 году Бельгия потеряла из-за забастовок порядка 1,4 миллиона рабочих дней, или 313 дней на тысячу работников, превысив прежний рекорд 1993 года. Для сравнения, в Германии, экономика которой почти в семь раз больше бельгийской, потери составили около 645 тысяч рабочих дней, а в Нидерландах - около 60 тысяч.
По расчетам Euronews, при однодневной остановке работы 20% занятых потенциальные экономические потери Германии составили бы 2,5 миллиарда евро, Франции - 1,6 миллиарда, Италии - 1,2 миллиарда, Испании - 930 миллионов, Бельгии - 350 миллионов евро. Новая волна забастовок в Бельгии ожидается в неделю с 23 ноября на фоне протестов против социально-экономических реформ правительства.
 
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