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Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней

Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней - 10.11.2026, ПРАЙМ

Бельгия установила рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней

Бельгия установила исторический рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней, а одна масштабная суточная стачка может обходиться ее экономике... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:24+0300

2026-11-10T11:24+0300

2026-11-10T11:24+0300

мировая экономика

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Бельгия установила исторический рекорд по числу потерянных из-за забастовок рабочих дней, а одна масштабная суточная стачка может обходиться ее экономике примерно в 350 миллионов евро, сообщает Euronews со ссылкой на данные Европейского института профсоюзов (ETUI) и собственные расчеты. "Бельгия наглядно показывает, что происходит, когда забастовки перестают быть разовыми событиями", - пишет издание, отмечая, что повторяющиеся акции способны наносить экономике более продолжительный ущерб, чем отдельные остановки работы. В 2025 году Бельгия потеряла из-за забастовок порядка 1,4 миллиона рабочих дней, или 313 дней на тысячу работников, превысив прежний рекорд 1993 года. Для сравнения, в Германии, экономика которой почти в семь раз больше бельгийской, потери составили около 645 тысяч рабочих дней, а в Нидерландах - около 60 тысяч. По расчетам Euronews, при однодневной остановке работы 20% занятых потенциальные экономические потери Германии составили бы 2,5 миллиарда евро, Франции - 1,6 миллиарда, Италии - 1,2 миллиарда, Испании - 930 миллионов, Бельгии - 350 миллионов евро. Новая волна забастовок в Бельгии ожидается в неделю с 23 ноября на фоне протестов против социально-экономических реформ правительства.

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мировая экономика, бельгия