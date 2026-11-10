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Безработица в странах ОЭСР в сентябре осталась на отметке августа в 5%
Безработица в странах ОЭСР в сентябре осталась на отметке августа в 5% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Безработица в странах ОЭСР в сентябре осталась на отметке августа в 5%
Средний уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре остался на отметке августа в 5%, следует из... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:23+0300
2026-11-10T15:23+0300
2026-11-10T15:23+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре остался на отметке августа в 5%, следует из статистики организации. "Уровень безработицы в странах ОЭСР остался стабильным, на уровне 5% в сентябре 2026 года, что на 0,2 процентного пункта выше рекордно низкого показателя в 4,8%, зафиксированного в июне 2023 года", - указывается в сообщении организации. В августе показатель также был на уровне 5%. Примерно две трети стран ОЭСР, по которым имеются данные, зафиксировали сохранение показателя к предшествовавшему месяцу; вырос показатель в девяти странах, а сократился - в четырех, говорится в релизе. На уровне 3% и ниже безработица была зафиксирована в Чехии, Израиле, Японии, Южной Корее и Мексике, а двузначных значений достигла в Испании (10,3%) и Финляндии (11%), говорится в сообщении. Количество безработных в ОЭСР в сентябре незначительно сократилось - до 35,239 миллиона человек с 35,265 миллиона в августе, отмечается в сообщении. Безработица среди женщин составила 5,1%, среди мужчин - 4,9%, оба показателя не изменились к августу. А уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) вырос до 11,5% с 11,3% в августе, что стало самым высоким значением в этом году, указывается в сообщении. В то же время в третьем квартале безработица в ОЭСР осталась на уровне второго квартала в 5%, количество безработных - сократилось до 35,096 миллиона с 35,207 миллиона. Безработица среди женщин и мужчин в третьем квартале осталась на уровнях второго в 5,1% и 4,9% соответственно. А уровень безработицы среди молодежи снизился до 11,3% с 11,4% во втором квартале, говорится в докладе. В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят 38 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия.
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мировая экономика, япония, чехия, израиль, оэср
Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЧЕХИЯ, ИЗРАИЛЬ, ОЭСР
Безработица в странах ОЭСР в сентябре осталась на отметке августа в 5%
Средний уровень безработицы в странах ОЭСР в сентябре остался на уровне августа в 5%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Средний уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре остался на отметке августа в 5%, следует из статистики организации.
"Уровень безработицы в странах ОЭСР
остался стабильным, на уровне 5% в сентябре 2026 года, что на 0,2 процентного пункта выше рекордно низкого показателя в 4,8%, зафиксированного в июне 2023 года", - указывается в сообщении организации. В августе показатель также был на уровне 5%.
Примерно две трети стран ОЭСР, по которым имеются данные, зафиксировали сохранение показателя к предшествовавшему месяцу; вырос показатель в девяти странах, а сократился - в четырех, говорится в релизе.
На уровне 3% и ниже безработица была зафиксирована в Чехии
, Израиле
, Японии
, Южной Корее
и Мексике
, а двузначных значений достигла в Испании
(10,3%) и Финляндии
(11%), говорится в сообщении.
Количество безработных в ОЭСР в сентябре незначительно сократилось - до 35,239 миллиона человек с 35,265 миллиона в августе, отмечается в сообщении.
Безработица среди женщин составила 5,1%, среди мужчин - 4,9%, оба показателя не изменились к августу. А уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) вырос до 11,5% с 11,3% в августе, что стало самым высоким значением в этом году, указывается в сообщении.
В то же время в третьем квартале безработица в ОЭСР осталась на уровне второго квартала в 5%, количество безработных - сократилось до 35,096 миллиона с 35,207 миллиона. Безработица среди женщин и мужчин в третьем квартале осталась на уровнях второго в 5,1% и 4,9% соответственно. А уровень безработицы среди молодежи снизился до 11,3% с 11,4% во втором квартале, говорится в докладе.
В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят 38 государств, среди которых Германия
, Великобритания
, Франция
, США
, Япония и Австралия
.