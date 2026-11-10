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Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS
Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS - 10.11.2026, ПРАЙМ
Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS
Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев устройств Apple, что некоторые версии операционной системы iOS уязвимы к действию... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:57+0300
2026-11-10T18:57+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев устройств Apple, что некоторые версии операционной системы iOS уязвимы к действию вредоносной программы, которая позволяет получить доступ к файлам других приложений. "Уязвимость (worse_query), затрагивающая версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2, позволяет вредоносным приложениям считывать локальные файлы других приложений, что подвергает риску пароли онлайн-кошельков, персональные ключи и учетные данные для входа во всей платформе", - говорится в сообщении Binance в соцсети X. Для предотвращения утечки данных криптобиржа рекомендует удалить все приложения, установленные из ненадежных и сторонних источников (например, вручную подписанные IPA-файлы), и обновить iOS и все приложения до последних официальных версий. При этом отмечается, что данная проблема системы iOS не связана исключительно с Binance. Биржа добавляет, что, если пользователь опасается утечки данных, ему следует перевести средства на новый кошелек, созданный на "чистом" устройстве, и вновь подтвердить учетные данные. Binance также советует пользователям никогда не устанавливать нелицензионные программные пакеты и своевременно обновлять ПО. Основатель Binance Чанпэн Чжао 30 октября сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.
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технологии, binance, apple
Технологии, Binance, Apple
Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS
Binance: некоторые версии iOS уязвимы к действию вредоносной программы
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев устройств Apple, что некоторые версии операционной системы iOS уязвимы к действию вредоносной программы, которая позволяет получить доступ к файлам других приложений.
"Уязвимость (worse_query), затрагивающая версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2, позволяет вредоносным приложениям считывать локальные файлы других приложений, что подвергает риску пароли онлайн-кошельков, персональные ключи и учетные данные для входа во всей платформе", - говорится в сообщении Binance
в соцсети X.
Для предотвращения утечки данных криптобиржа рекомендует удалить все приложения, установленные из ненадежных и сторонних источников (например, вручную подписанные IPA-файлы), и обновить iOS и все приложения до последних официальных версий.
При этом отмечается, что данная проблема системы iOS не связана исключительно с Binance.
Биржа добавляет, что, если пользователь опасается утечки данных, ему следует перевести средства на новый кошелек, созданный на "чистом" устройстве, и вновь подтвердить учетные данные.
Binance также советует пользователям никогда не устанавливать нелицензионные программные пакеты и своевременно обновлять ПО.
Основатель Binance Чанпэн Чжао 30 октября сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.