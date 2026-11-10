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Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS

Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS - 10.11.2026, ПРАЙМ

Криптобиржа Binance предупредила об уязвимости в iOS

Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев устройств Apple, что некоторые версии операционной системы iOS уязвимы к действию... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T18:57+0300

2026-11-10T18:57+0300

2026-11-10T18:57+0300

технологии

binance

apple

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая мировая криптовалютная биржа Binance предупредила владельцев устройств Apple, что некоторые версии операционной системы iOS уязвимы к действию вредоносной программы, которая позволяет получить доступ к файлам других приложений. "Уязвимость (worse_query), затрагивающая версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2, позволяет вредоносным приложениям считывать локальные файлы других приложений, что подвергает риску пароли онлайн-кошельков, персональные ключи и учетные данные для входа во всей платформе", - говорится в сообщении Binance в соцсети X. Для предотвращения утечки данных криптобиржа рекомендует удалить все приложения, установленные из ненадежных и сторонних источников (например, вручную подписанные IPA-файлы), и обновить iOS и все приложения до последних официальных версий. При этом отмечается, что данная проблема системы iOS не связана исключительно с Binance. Биржа добавляет, что, если пользователь опасается утечки данных, ему следует перевести средства на новый кошелек, созданный на "чистом" устройстве, и вновь подтвердить учетные данные. Binance также советует пользователям никогда не устанавливать нелицензионные программные пакеты и своевременно обновлять ПО. Основатель Binance Чанпэн Чжао 30 октября сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, binance, apple