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Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами в Болгарии, передает БНТ - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами в Болгарии, передает БНТ
Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами в Болгарии, передает БНТ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами в Болгарии, передает БНТ
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую с визитом в Болгарию, протестующие активисты закидали яйцами, сообщает Болгарское национальное телевидение... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:57+0300
2026-11-10T17:57+0300
мировая экономика
общество
болгария
урсула фон дер ляйен
ек
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую с визитом в Болгарию, протестующие активисты закидали яйцами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Ранее сообщалось, что в болгарской Варне главу ЕК закидали фруктами. "Протестующие забросали кортеж (фон дер Ляйен) фруктами, овощами и яйцами", - сообщает БНТ с места событий. Как ранее передавало агентство БТА, несколько десятков демонстрантов размахивали болгарскими флагами и флагами партии "Возрождение". Активисты приветствовали еврочиновницу криками "Урсула, вам здесь не рады!" и призывами покинуть город.
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мировая экономика, общество , болгария, урсула фон дер ляйен, ек
Мировая экономика, Общество , БОЛГАРИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕК
17:57 10.11.2026
 
Урсулу фон дер Ляйен забросали яйцами в Болгарии, передает БНТ

БНТ: в Варне протестующие забросали кортеж фон дер Ляйен фруктами и яйцами

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую с визитом в Болгарию, протестующие активисты закидали яйцами, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Ранее сообщалось, что в болгарской Варне главу ЕК закидали фруктами.
"Протестующие забросали кортеж (фон дер Ляйен) фруктами, овощами и яйцами", - сообщает БНТ с места событий.
Как ранее передавало агентство БТА, несколько десятков демонстрантов размахивали болгарскими флагами и флагами партии "Возрождение". Активисты приветствовали еврочиновницу криками "Урсула, вам здесь не рады!" и призывами покинуть город.
 
Мировая экономикаОбществоБОЛГАРИЯУрсула фон дер ЛяйенЕК
 
 
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