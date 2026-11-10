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Бразилия втрое нарастила закупку необработанного никеля в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Бразилия втрое нарастила закупку необработанного никеля в России
Бразилия втрое нарастила закупку необработанного никеля в России - 10.11.2026, ПРАЙМ
Бразилия втрое нарастила закупку необработанного никеля в России
Бразильские компании за октябрь более чем втрое нарастили закупку необработанного никеля в России - до максимума за 2,5 года, свидетельствуют данные статслужбы... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T20:26+0300
2026-11-10T20:26+0300
бразилия
норвегия
финляндия
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бразильские компании за октябрь более чем втрое нарастили закупку необработанного никеля в России - до максимума за 2,5 года, свидетельствуют данные статслужбы Бразилии, которые изучило РИА Новости. Так, за октябрь Бразилия импортировала из России необработанного никеля на 4,1 миллиона долларов – это максимум с апреля 2024 года. В месячном выражении поставки взлетели в 3,3 раза, а в годовом - в 26 раз. В результате Россия стала главным поставщиком этого товара в Бразилию. Следом за ней в топ-3 расположились Норвегия (2,4 миллиона долларов) и Финляндия (1,4 миллиона). Заметно выросли и суммарные поставки за январь-октябрь – до 14,7 миллиона долларов. Это в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в 9 раз больше, чем за весь 2025 год.
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бразилия, норвегия, финляндия
БРАЗИЛИЯ, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
20:26 10.11.2026
 
Бразилия втрое нарастила закупку необработанного никеля в России

Бразилия в октябре втрое нарастила закупку необработанного никеля в России

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бразильские компании за октябрь более чем втрое нарастили закупку необработанного никеля в России - до максимума за 2,5 года, свидетельствуют данные статслужбы Бразилии, которые изучило РИА Новости.
Так, за октябрь Бразилия импортировала из России необработанного никеля на 4,1 миллиона долларов – это максимум с апреля 2024 года. В месячном выражении поставки взлетели в 3,3 раза, а в годовом - в 26 раз.
В результате Россия стала главным поставщиком этого товара в Бразилию. Следом за ней в топ-3 расположились Норвегия (2,4 миллиона долларов) и Финляндия (1,4 миллиона).
Заметно выросли и суммарные поставки за январь-октябрь – до 14,7 миллиона долларов. Это в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и в 9 раз больше, чем за весь 2025 год.
 
БРАЗИЛИЯНОРВЕГИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
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