Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/brendy-875065847.html
Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов
Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов
Многие россияне положительно или нейтрально относятся к отечественным маркам, выпускающим товары, похожие на ушедшие иностранные бренды, сообщает газета... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:28+0300
2026-11-10T12:28+0300
бизнес
россия
нафи
бренды
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875065847.jpg?1794302938
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Многие россияне положительно или нейтрально относятся к отечественным маркам, выпускающим товары, похожие на ушедшие иностранные бренды, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ. "К отечественным маркам, которые выпускают товар, похожий по оформлению и названию на ушедший иностранный бренд, отношение у россиян заметно мягче. Скорее положительно к такому относятся 39% респондентов, нейтрально - 43%, а скорее отрицательно - 12%. Затруднились дать ответ 6% опрошенных", - пишет издание. По данным исследования, за последний год 40% россиян стали чаще замечать товары, которые специально сделаны похожими на продукцию известных брендов, 33% считают, что их столько же, сколько было раньше, а 7% - что реже. Как сообщает газета со ссылкой на эксперта, к отечественным маркам, перенимающим названия или оформление ушедших брендов, покупатели относятся мягче. Уточняется, что знакомая упаковка помогает быстрее найти замену, однако покупателю важно понимать, кто выпустил товар, а решение купить его снова зависит от качества, цены и доступности. Однако, как показало исследование, к товарам с намеренно похожими на известные бренды названиями, логотипами и упаковкой россияне относятся настороженно. Исследование проведено на базе панели НАФИ в сентябре 2026 года среди 11900 человек от 18 лет из всех федеральных округов России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, нафи, бренды
Бизнес, РОССИЯ, НАФИ, Бренды
12:28 10.11.2026
 
Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов

"Ведомости": 39% россиян положительно относятся к отечественным аналогам ушедших брендов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Многие россияне положительно или нейтрально относятся к отечественным маркам, выпускающим товары, похожие на ушедшие иностранные бренды, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ.
"К отечественным маркам, которые выпускают товар, похожий по оформлению и названию на ушедший иностранный бренд, отношение у россиян заметно мягче. Скорее положительно к такому относятся 39% респондентов, нейтрально - 43%, а скорее отрицательно - 12%. Затруднились дать ответ 6% опрошенных", - пишет издание.
По данным исследования, за последний год 40% россиян стали чаще замечать товары, которые специально сделаны похожими на продукцию известных брендов, 33% считают, что их столько же, сколько было раньше, а 7% - что реже.
Как сообщает газета со ссылкой на эксперта, к отечественным маркам, перенимающим названия или оформление ушедших брендов, покупатели относятся мягче. Уточняется, что знакомая упаковка помогает быстрее найти замену, однако покупателю важно понимать, кто выпустил товар, а решение купить его снова зависит от качества, цены и доступности.
Однако, как показало исследование, к товарам с намеренно похожими на известные бренды названиями, логотипами и упаковкой россияне относятся настороженно.
Исследование проведено на базе панели НАФИ в сентябре 2026 года среди 11900 человек от 18 лет из всех федеральных округов России.
 
БизнесРОССИЯНАФИБренды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала