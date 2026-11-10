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Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов

Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Опрос показал отношение россиян к отечественным аналогам ушедших брендов

Многие россияне положительно или нейтрально относятся к отечественным маркам, выпускающим товары, похожие на ушедшие иностранные бренды, сообщает газета... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T12:28+0300

2026-11-10T12:28+0300

2026-11-10T12:28+0300

бизнес

россия

нафи

бренды

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Многие россияне положительно или нейтрально относятся к отечественным маркам, выпускающим товары, похожие на ушедшие иностранные бренды, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ. "К отечественным маркам, которые выпускают товар, похожий по оформлению и названию на ушедший иностранный бренд, отношение у россиян заметно мягче. Скорее положительно к такому относятся 39% респондентов, нейтрально - 43%, а скорее отрицательно - 12%. Затруднились дать ответ 6% опрошенных", - пишет издание. По данным исследования, за последний год 40% россиян стали чаще замечать товары, которые специально сделаны похожими на продукцию известных брендов, 33% считают, что их столько же, сколько было раньше, а 7% - что реже. Как сообщает газета со ссылкой на эксперта, к отечественным маркам, перенимающим названия или оформление ушедших брендов, покупатели относятся мягче. Уточняется, что знакомая упаковка помогает быстрее найти замену, однако покупателю важно понимать, кто выпустил товар, а решение купить его снова зависит от качества, цены и доступности. Однако, как показало исследование, к товарам с намеренно похожими на известные бренды названиями, логотипами и упаковкой россияне относятся настороженно. Исследование проведено на базе панели НАФИ в сентябре 2026 года среди 11900 человек от 18 лет из всех федеральных округов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, нафи, бренды