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Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей
Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей - 10.11.2026, ПРАЙМ
Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей
Министерство обороны Великобритании сообщило, что направит 90 миллионов фунтов стерлингов (120 миллионов долларов) на защиту подводных кабелей с помощью... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:23+0300
2026-11-10T18:23+0300
технологии
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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании сообщило, что направит 90 миллионов фунтов стерлингов (120 миллионов долларов) на защиту подводных кабелей с помощью беспилотников и искусственного интеллекта. "Новые инвестиции в размере 90 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на борьбу с подводными угрозами с помощью беспилотников, датчиков и систем искусственного интеллекта для Королевских ВМС", - говорится в заявлении оборонного ведомства. Разработкой системы охраны кабелей Atlantic Net (Атлантическая сеть) займется британская компания Ocean Infinity Solutions. Датчики будут передавать сигналы об обнаружении чужих подводных лодок, после чего подводные дроны направятся на устранение возможной угрозы. Министерство обороны также заявило, что считает источником угроз подводным кабелям российские подлодки. В апреле бывший посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя заявления британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ на Крайнем Севере, заявил, что Россия имеет право на свободу судоходства в нейтральных водах. Ранее посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ. В дипмиссии подчеркнули, что Россия не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику, при этом Лондон отметился крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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технологии, великобритания, лондон, владимир путин
Технологии, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Владимир Путин
18:23 10.11.2026
 
Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей

Британия направит 120 миллионов долларов на защиту подводных кабелей с помощью БПЛА

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© flickr.com / ReeSaunders
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ЛОНДОН, 10 ноя - ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании сообщило, что направит 90 миллионов фунтов стерлингов (120 миллионов долларов) на защиту подводных кабелей с помощью беспилотников и искусственного интеллекта.
"Новые инвестиции в размере 90 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на борьбу с подводными угрозами с помощью беспилотников, датчиков и систем искусственного интеллекта для Королевских ВМС", - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Разработкой системы охраны кабелей Atlantic Net (Атлантическая сеть) займется британская компания Ocean Infinity Solutions.
Датчики будут передавать сигналы об обнаружении чужих подводных лодок, после чего подводные дроны направятся на устранение возможной угрозы. Министерство обороны также заявило, что считает источником угроз подводным кабелям российские подлодки.
В апреле бывший посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя заявления британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ на Крайнем Севере, заявил, что Россия имеет право на свободу судоходства в нейтральных водах.
Ранее посольство России в Лондоне отметило сомнительный характер заявлений британского министерства обороны о якобы слежке британских ВМС за подводной лодкой РФ. В дипмиссии подчеркнули, что Россия не угрожает британской подводной инфраструктуре и не использует в этом вопросе агрессивную риторику, при этом Лондон отметился крайне агрессивными заявлениями и угрозами в отношении торгового флота, действующего в интересах российских компаний.
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
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