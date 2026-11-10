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Смена брокера: кому подойдет, а кому лучше остаться со своим

Смена брокера: кому подойдет, а кому лучше остаться со своим - 10.11.2026, ПРАЙМ

Смена брокера: кому подойдет, а кому лучше остаться со своим

За три с небольшим месяца с момента запуска платформы Moex Start на Мосбирже, где непубличные компании привлекают капитал через pre-IPO, развернулась настоящая... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T05:05+0300

2026-11-10T05:05+0300

2026-11-10T05:05+0300

мнения аналитиков

технологии

pre-ipo

банк россии

риком-траст

брокеры

брокерское обслуживание

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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. За три с небольшим месяца с момента запуска платформы Moex Start на Мосбирже, где непубличные компании привлекают капитал через pre-IPO, развернулась настоящая борьба за квалифицированных инвесторов. Банки и инвесткомпании обещают за перевод портфеля к себе на обслуживание очень щедрые условия: бесшовный переход, единовременный кэшбек от нескольких десятков тысяч до 10–15 миллионов рублей, бесплатное обслуживание на старте, доплаты за ИИС. Игра стоит свеч: на кону солидные капиталы, управление которыми может принести брокеру огромные комиссионные.Однако, как показывает практика, выбор брокера — история не такая простая, как может показаться. Прежде чем соглашаться на заманчивые предложения, инвестору стоит обратить внимание на несколько важных моментов.Первое — лицензия и надежность. Это главный фильтр. Брокерской деятельностью могут заниматься только компании с лицензией Банка России, актуальность которой легко проверить в реестре на сайте ЦБ РФ. Лучше отдавать предпочтение крупным игрокам с хорошей репутацией и историей. Помогут и открытые источники: судебные разбирательства, особенно связанные с банкротством, — серьезный повод насторожиться.Второе — тарифы и комиссии. У разных брокеров они могут существенно отличаться в зависимости от инструмента, объема сделок и выбранного тарифа. Целесообразнее сравнивать, а не полагаться на обещания.Третье — условия акции. Следует внимательно читать все, что написано мелким шрифтом: именно там обычно прячутся главные ограничения — блокировка акций на срок до года, невозможность вывести или продать часть портфеля, распространение условий только на определенные бумаги, например на акции эмитентов, торгующихся исключительно на Московской бирже.И еще один важный момент: смена брокера выгодна не всем инвесторам — многое зависит от инвестиционной стратегии. Очевидный плюс получат инвесторы с консервативным подходом, которые держат в портфеле базовые бумаги — акции. А вот спекулянтам, работающим на срочном или валютном рынках, а также тем, кто инвестирует в рискованные и низколиквидные облигации, такой переход, скорее всего, не подойдет.Консервативным инвесторам при сравнении брокеров с набором базовых коробочных продуктов стоит сделать ставку на максимальный кэшбек и минимальные ограничения по переводу портфеля. Повышенный кэшбек действительно часто становится поводом сменить брокера — и это нормально, если понятен результат.Профессиональным инвесторам стоит искать не сиюминутную выгоду, а перспективное партнерство. Многие брокеры готовы работать по принципу tailor-made, создавая продукт под конкретные потребности. Сегодня востребованы развитая инфраструктура для операций на российском и зарубежных рынках, единый пул при работе на разных площадках, свободные расчеты в рублях и иностранной валюте. Для продвинутых инвесторов принципиально важно сохранять свободу действий, а партнер должен соответствовать растущим требованиям к качеству инфраструктуры, надежности и индивидуальному сервису.И полезный бонус на будущее: если условия работы или качество сопровождения нового брокера не подойдут, с этого года через систему "MOEX Мост" можно быстро перевести активы к другому брокеру. Так что пространство для маневра есть — главное, чтобы решение о смене брокера было осознанным, а не продиктованным одной лишь цифрой в рекламном буклете.Автор: Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

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Дмитрий Целищев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Целищев https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/02/05/867206940_0:97:853:950_100x100_80_0_0_42cc0c66ec85e4efd591922a262c5773.png

мнения аналитиков, технологии, pre-ipo, банк россии, риком-траст, брокеры, брокерское обслуживание