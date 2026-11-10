https://1prime.ru/20261110/buduschee-875063757.html

Генсек ОПЕК заявил, что будущее за всеми видами энергии сразу

Генсек ОПЕК заявил, что будущее за всеми видами энергии сразу - 10.11.2026, ПРАЙМ

Генсек ОПЕК заявил, что будущее за всеми видами энергии сразу

Мир будет нуждаться в большем количестве электроэнергии, но будущее - не только за электричеством, но и за всеми другими источниками энергии, заявил генеральный | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:43+0300

2026-11-10T11:43+0300

2026-11-10T11:47+0300

хайсам аль-гайс

опек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875063757.jpg?1794300477

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Мир будет нуждаться в большем количестве электроэнергии, но будущее - не только за электричеством, но и за всеми другими источниками энергии, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "В ближайшие десятилетия мир будет нуждаться в большем количестве электроэнергии, но ему также потребуется больше энергии практически из всех других источников энергии. Будущее - это не сосредоточение внимания на каком-то конкретном виде энергии и не забывание о роли других", - написал он в своей статье. "Сегодня мы слышим много разговоров об "Эре электричества", но это еще не все. Будущее должно быть связано с "Эрой всех видов энергии" и пониманием того, насколько важен каждый вид энергии для других", - добавил генсек ОПЕК. Он отметил, что "электрификация всего" требует все больше оборудования, которое в большинстве случаев доставляется на транспорте, преимущественно работающем на нефтепродуктах. Кроме того, процесс перехода на электроэнергию требует также увеличения количества кабелей и зарядных устройств. "Устройства, от которых зависит достижение этой цели, требуют большого количества пластика. Для кабелей потребуется пластиковая изоляция и оболочки. Зарядные устройства и блоки питания представляют собой пластиковые оболочки вокруг трансформаторов. Для этих устройств также требуется упаковка, часто изготовленная из пластика", - добавил генсек ОПЕК. Он пояснил, что для некоторых электрифицированных технологий требуется значительно больше пластиковых компонентов, чем для традиционных систем, которые они заменяют. Например, электромобиль среднего размера, вероятно, будет содержать на 45% больше пластика и полимерных композитов, чем бензиновые или дизельные модели аналогичного размера. По словам аль-Гайса, нефть и нефтепродукты также необходимы для производства, обслуживания и монтажа электросетей, а по мере распространения высоковольтных подводных кабелей резко возрастет спрос на специализированные пластмассы и полимеры. Кроме того, нефтепродукты важны и для выработки электроэнергии, подчеркнул генсек ОПЕК. В среднем 15% веса ветряной турбины приходится на материалы, полученные из нефти, такие как стекловолокно, смола или пластик. Около 10% кремниевых солнечных панелей изготовлены из пластика. "Это подчеркивает тот факт, что источники энергии не вовлечены в игру с нулевой суммой, где рост в одном секторе приводит к снижению в другом. Они не работают изолированно. Все виды энергии потребуются для удовлетворения растущего глобального спроса на энергоносители, решения проблемы энергетической бедности, которая продолжает затрагивать миллиарды людей по всему миру, и обеспечения энергетической безопасности", - заключил аль-Гайс.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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хайсам аль-гайс, опек