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Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов
Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов
Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов для снабжения электроэнергией горнодобывающих компаний и отдаленных районов... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T04:31+0300
2026-11-10T04:31+0300
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чили
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САНТЬЯГО, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов для снабжения электроэнергией горнодобывающих компаний и отдаленных районов страны, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерных установок Чилийской комиссии по ядерной энергетике (CCHEN) Хайме Лисбоа. "Нынешнее правительство обратилось к нам с просьбой изучить тип реакторов, называемых компактными ядерными реакторами, проанализировать и оценить возможность и влияние их внедрения, и именно над этим мы сейчас работаем", - сказал Лисбоа. Например, на горнодобывающем предприятии можно установить компактный реактор для выработки электроэнергии для нужд компании, отметил собеседник агентства. Еще одним возможным применением этих реакторов может стать электроснабжение изолированных населенных пунктов, особенно тех, которые испытывают трудности с подключением к традиционным сетям электропередачи. Вместе с тем Лисбоа подчеркнул, что необходимо проанализировать различные доступные альтернативы, особенно типы ядерного топлива, используемого в реакторах, и радиоактивные отходы, которые они могут производить. В Чили имеются исследовательские ядерные реакторы в Сантьяго, предназначенные для научных целей, но в настоящее время страна не использует реакторы для выработки электроэнергии.
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газ, чили
Газ, ЧИЛИ
04:31 10.11.2026
 
Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов

Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов

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САНТЬЯГО, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов для снабжения электроэнергией горнодобывающих компаний и отдаленных районов страны, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерных установок Чилийской комиссии по ядерной энергетике (CCHEN) Хайме Лисбоа.
"Нынешнее правительство обратилось к нам с просьбой изучить тип реакторов, называемых компактными ядерными реакторами, проанализировать и оценить возможность и влияние их внедрения, и именно над этим мы сейчас работаем", - сказал Лисбоа.
Например, на горнодобывающем предприятии можно установить компактный реактор для выработки электроэнергии для нужд компании, отметил собеседник агентства. Еще одним возможным применением этих реакторов может стать электроснабжение изолированных населенных пунктов, особенно тех, которые испытывают трудности с подключением к традиционным сетям электропередачи.
Вместе с тем Лисбоа подчеркнул, что необходимо проанализировать различные доступные альтернативы, особенно типы ядерного топлива, используемого в реакторах, и радиоактивные отходы, которые они могут производить.
В Чили имеются исследовательские ядерные реакторы в Сантьяго, предназначенные для научных целей, но в настоящее время страна не использует реакторы для выработки электроэнергии.
 
ГазЧИЛИ
 
 
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