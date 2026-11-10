https://1prime.ru/20261110/chili-875049308.html

Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов

Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов

Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов для снабжения электроэнергией горнодобывающих компаний и отдаленных районов... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T04:31+0300

2026-11-10T04:31+0300

2026-11-10T04:31+0300

газ

чили

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САНТЬЯГО, 10 ноя - ПРАЙМ. Правительство Чили изучает возможность использования компактных ядерных реакторов для снабжения электроэнергией горнодобывающих компаний и отдаленных районов страны, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерных установок Чилийской комиссии по ядерной энергетике (CCHEN) Хайме Лисбоа. "Нынешнее правительство обратилось к нам с просьбой изучить тип реакторов, называемых компактными ядерными реакторами, проанализировать и оценить возможность и влияние их внедрения, и именно над этим мы сейчас работаем", - сказал Лисбоа. Например, на горнодобывающем предприятии можно установить компактный реактор для выработки электроэнергии для нужд компании, отметил собеседник агентства. Еще одним возможным применением этих реакторов может стать электроснабжение изолированных населенных пунктов, особенно тех, которые испытывают трудности с подключением к традиционным сетям электропередачи. Вместе с тем Лисбоа подчеркнул, что необходимо проанализировать различные доступные альтернативы, особенно типы ядерного топлива, используемого в реакторах, и радиоактивные отходы, которые они могут производить. В Чили имеются исследовательские ядерные реакторы в Сантьяго, предназначенные для научных целей, но в настоящее время страна не использует реакторы для выработки электроэнергии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, чили