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Число магазинов в России за пять лет выросло почти на 10%
Число магазинов в России за пять лет выросло почти на 10% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Число магазинов в России за пять лет выросло почти на 10%
Количество магазинов в России с 2020 по 2025 год выросло почти на 10% и составило 897,5 тысячи, рассказали журналистам в Минпромторге России. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:50+0300
2026-11-10T12:50+0300
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бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество магазинов в России с 2020 по 2025 год выросло почти на 10% и составило 897,5 тысячи, рассказали журналистам в Минпромторге России. "По данным Росстата, в 2020 году в стране было 817 509 магазинов, а в 2025 году аналогичный показатель составил 897 512 магазинов. Таким образом, прирост числа магазинов за указанный период составил 9,8%, а рост показателя был ежегодным (например, за 2025 год число магазинов по стране увеличилось на 1 893)", - сообщили в министерстве. В Минпромторге добавили, что растет не только число магазинов, но и суммарная площадь торговых залов. Так, с 2020 по 2025 год данный показатель увеличился на 11,2%. "При этом важно понимать, что решение об открытии или закрытии торговой точки является исключительным решением хозяйствующего субъекта и может быть обусловлено множеством факторов", - отметили в министерстве. В ведомстве отметили, что рынку присущи трансформации. Это естественный процесс, обусловленный изменением потребительского поведения, возникновением новых форматов торговли.
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бизнес, россия, минпромторг, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Росстат
Число магазинов в России за пять лет выросло почти на 10%
Минпромторг: число магазинов в России с 2020 по 2025 год выросло почти на 10%
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество магазинов в России с 2020 по 2025 год выросло почти на 10% и составило 897,5 тысячи, рассказали журналистам в Минпромторге России.
"По данным Росстата, в 2020 году в стране было 817 509 магазинов, а в 2025 году аналогичный показатель составил 897 512 магазинов. Таким образом, прирост числа магазинов за указанный период составил 9,8%, а рост показателя был ежегодным (например, за 2025 год число магазинов по стране увеличилось на 1 893)", - сообщили в министерстве.
В Минпромторге добавили, что растет не только число магазинов, но и суммарная площадь торговых залов. Так, с 2020 по 2025 год данный показатель увеличился на 11,2%.
"При этом важно понимать, что решение об открытии или закрытии торговой точки является исключительным решением хозяйствующего субъекта и может быть обусловлено множеством факторов", - отметили в министерстве.
В ведомстве отметили, что рынку присущи трансформации. Это естественный процесс, обусловленный изменением потребительского поведения, возникновением новых форматов торговли.