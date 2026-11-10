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Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза

Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ

Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза

Количество поездок по федеральным автодорогам России за последние пять лет выросло в 1,5 раза, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T13:50+0300

2026-11-10T13:50+0300

2026-11-10T14:23+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок по федеральным автодорогам России за последние пять лет выросло в 1,5 раза, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков."Мы сегодняшним днем понимаем, что человек, который пользуется нашими дорогами, житель региона, граждане нашей страны, они от нас каждый день требуют все больше и больше. Требуют не в плане востребованности, а в плане того, что передвижение становится более активным, в полтора раза выросло количество поездок за последние пять лет. Это просто данные с наших пунктов учета интенсивности движения", - сообщил он журналистам в Госдуме.Он также привел некоторые данные по цифрам с пунктов учета интенсивности движения."Если на одних и тех же пунктах пять лет назад было 76 миллионов проездов, то сегодня это 106 миллионов проездов. Это говорит о том, что активность населения растет, что мы на правильном пути", - добавил Новиков, напомнив о руководящей деятельности правительства России, правкомиссии по региональному развитию и Минтранса, а также решениях Госдумы в части законодательной поддержки дорожной деятельности.Согласно информации на сайте Росавтодора, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России, по данным на 1 января 2026 года, составляет 66,4 тысячи километров. Из них в ведении Федерального дорожного агентства — 60,4 тысячи километров, остальные около 6 тысяч километров - в доверительном управлении госкомпании "Автодор", которая отвечает за платные трассы.Согласно данным от 1 января 2026 года, в оперативном управлении Росавтодора также находятся 7,5 тысячи мостов и путепроводов, 54 автодорожных тоннеля и 747 пешеходных переходов в разных уровнях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росавтодор, госдума, автодор