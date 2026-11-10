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Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза
Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза
Количество поездок по федеральным автодорогам России за последние пять лет выросло в 1,5 раза, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:50+0300
2026-11-10T13:50+0300
2026-11-10T14:23+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок по федеральным автодорогам России за последние пять лет выросло в 1,5 раза, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков."Мы сегодняшним днем понимаем, что человек, который пользуется нашими дорогами, житель региона, граждане нашей страны, они от нас каждый день требуют все больше и больше. Требуют не в плане востребованности, а в плане того, что передвижение становится более активным, в полтора раза выросло количество поездок за последние пять лет. Это просто данные с наших пунктов учета интенсивности движения", - сообщил он журналистам в Госдуме.Он также привел некоторые данные по цифрам с пунктов учета интенсивности движения."Если на одних и тех же пунктах пять лет назад было 76 миллионов проездов, то сегодня это 106 миллионов проездов. Это говорит о том, что активность населения растет, что мы на правильном пути", - добавил Новиков, напомнив о руководящей деятельности правительства России, правкомиссии по региональному развитию и Минтранса, а также решениях Госдумы в части законодательной поддержки дорожной деятельности.Согласно информации на сайте Росавтодора, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России, по данным на 1 января 2026 года, составляет 66,4 тысячи километров. Из них в ведении Федерального дорожного агентства — 60,4 тысячи километров, остальные около 6 тысяч километров - в доверительном управлении госкомпании "Автодор", которая отвечает за платные трассы.Согласно данным от 1 января 2026 года, в оперативном управлении Росавтодора также находятся 7,5 тысячи мостов и путепроводов, 54 автодорожных тоннеля и 747 пешеходных переходов в разных уровнях.
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Бизнес, РОССИЯ, Росавтодор, Госдума, Автодор
Число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза
Росавтодор: число поездок по федеральным автодорогам за пять лет выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Количество поездок по федеральным автодорогам России за последние пять лет выросло в 1,5 раза, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.
"Мы сегодняшним днем понимаем, что человек, который пользуется нашими дорогами, житель региона, граждане нашей страны, они от нас каждый день требуют все больше и больше. Требуют не в плане востребованности, а в плане того, что передвижение становится более активным, в полтора раза выросло количество поездок за последние пять лет. Это просто данные с наших пунктов учета интенсивности движения", - сообщил он журналистам в Госдуме
.
Он также привел некоторые данные по цифрам с пунктов учета интенсивности движения.
"Если на одних и тех же пунктах пять лет назад было 76 миллионов проездов, то сегодня это 106 миллионов проездов. Это говорит о том, что активность населения растет, что мы на правильном пути", - добавил Новиков, напомнив о руководящей деятельности правительства России, правкомиссии по региональному развитию и Минтранса, а также решениях Госдумы в части законодательной поддержки дорожной деятельности.
Согласно информации на сайте Росавтодора
, протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России, по данным на 1 января 2026 года, составляет 66,4 тысячи километров. Из них в ведении Федерального дорожного агентства — 60,4 тысячи километров, остальные около 6 тысяч километров - в доверительном управлении госкомпании "Автодор
", которая отвечает за платные трассы.
Согласно данным от 1 января 2026 года, в оперативном управлении Росавтодора также находятся 7,5 тысячи мостов и путепроводов, 54 автодорожных тоннеля и 747 пешеходных переходов в разных уровнях.