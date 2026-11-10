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Доллар подорожал к евро после публикации статистики по инфляции в США

Доллар подорожал к евро после публикации статистики по инфляции в США - 10.11.2026, ПРАЙМ

Доллар подорожал к евро после публикации статистики по инфляции в США

Стоимость доллара ускорила рост по отношению к евро во вторник вечером после публикации статистики по потребительским ценам в США, следует из данных торгов. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:38+0300

2026-11-10T17:38+0300

2026-11-10T17:38+0300

рынок

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила рост по отношению к евро во вторник вечером после публикации статистики по потребительским ценам в США, следует из данных торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару опускался до 1,1193 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1224 доллара за евро. До публикации статистики показатель находился на уровне 1,121 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,31% - до 101,99 пункта. Рост потребительских цен в США по итогам октября замедлился до 0,4% с уровня сентября в 0,6%. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 0,3%. Данные по годовой инфляции не были опубликованы в связи с шатдауном правительства страны в 2025 году. Базовая инфляция в месячном выражении также оказалась чуть выше прогнозов, оставшись на уровне сентября в 0,3%. Динамика потребительских цен оказывает влияние на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. По данным CME Group, 88% аналитиков ждут повышения учетной ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Опрошенные также теперь рассматривают вариант повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%. Днем ранее такое решение не предполагалось.

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рынок, сша