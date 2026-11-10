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Задержки поездов ожидаются из-за схода вагонов в Архангельской области

Задержки поездов ожидаются из-за схода вагонов в Архангельской области - 10.11.2026, ПРАЙМ

Задержки поездов ожидаются из-за схода вагонов в Архангельской области

Движение приостановлено на участке железной дороги в Архангельской области, где сошли с рельсов грузовые вагоны, ожидаются задержки поездов, пассажиров будут... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T09:57+0300

2026-11-10T09:57+0300

2026-11-10T09:59+0300

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МУРМАНСК, 10 ноя – ПРАЙМ. Движение приостановлено на участке железной дороги в Архангельской области, где сошли с рельсов грузовые вагоны, ожидаются задержки поездов, пассажиров будут доставлять автобусы, сообщила пресс-служба Северной железной дороги. Во вторник пресс-служба сообщала, что в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь сошли с рельсов грузовые вагоны. По предварительной информации, пострадавших нет. "Движение по участку приостановлено. На место направлены восстановительные поезда. Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на станциях Сольвычегодск и Котлас-Южный задержаны поезда №310 Адлер - Воркута, №98 Санкт-Петербург - Сыктывкар, №22 Москва - Лабытнанги, № 376 Москва - Воркута. На станции Виледь задерживаются поезда №311 Воркута- Новороссийск, №41 Воркута - Москва, №21 Лабытнанги - Москва, №375 Воркута - Москва. "Между станциями Котлас-Южный и Виледь будет организована доставка пассажиров автобусами. Для обеспечения дальнейшего следования по маршруту для пассажиров подготовлены резервные составы", - добавили в компании.

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