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Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы

Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы - 10.11.2026, ПРАЙМ

Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы

Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T15:12+0300

2026-11-10T15:12+0300

2026-11-10T15:12+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта. "Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс". Ранее в дептрансе сообщали, что сегодня в течение дня в ЦАО и ЗАО Москвы возможны временные локальные перекрытия движения.

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