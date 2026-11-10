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Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы
Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы - 10.11.2026, ПРАЙМ
Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы
Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:12+0300
2026-11-10T15:12+0300
2026-11-10T15:12+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Ранее в дептрансе сообщали, что сегодня в течение дня в ЦАО и ЗАО Москвы возможны временные локальные перекрытия движения.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы
Дептранс: движение на ряде участков в центре Москвы временно закрыто
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение временно закрыто на ряде участков в центре Москвы во вторник днем, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр, на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
Ранее в дептрансе сообщали, что сегодня в течение дня в ЦАО и ЗАО Москвы возможны временные локальные перекрытия движения.