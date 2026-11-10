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Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября

Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября - 10.11.2026, ПРАЙМ

Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября

Движение автомобилей на переездах в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября, сообщила Московская... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:06+0300

2026-11-10T16:06+0300

2026-11-10T16:06+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение автомобилей на переездах в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Движение автомобилей на переездах, расположенных в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области, будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября с 08.00 до 22.00. Это связано с работами по развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что объезд возможен через железнодорожный переезд в деревне Ушаково. МЖД призвала водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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