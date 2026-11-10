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Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября
Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября - 10.11.2026, ПРАЙМ
Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября
Движение автомобилей на переездах в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября, сообщила Московская... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T16:06+0300
2026-11-10T16:06+0300
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение автомобилей на переездах в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Движение автомобилей на переездах, расположенных в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области, будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября с 08.00 до 22.00. Это связано с работами по развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объезд возможен через железнодорожный переезд в деревне Ушаково.
МЖД призвала водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.
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бизнес, россия, общество , ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РЖД
Движение автомобилей на переездах в Курской области закроют 11 и 13 ноября
Движение автомобилей на переездах в Курской области временно закроют 11, 12 и 13 ноября
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Движение автомобилей на переездах в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Движение автомобилей на переездах, расположенных в поселке Юбилейный и у села Ноздрачево в Курской области, будет временно закрыто 11, 12 и 13 ноября с 08.00 до 22.00. Это связано с работами по развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объезд возможен через железнодорожный переезд в деревне Ушаково.
МЖД призвала водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.