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EIES: Европа вывозит редкоземельные отходы вопреки нуждам обороны

EIES: Европа вывозит редкоземельные отходы вопреки нуждам обороны - 10.11.2026, ПРАЙМ

EIES: Европа вывозит редкоземельные отходы вопреки нуждам обороны

Европа экспортирует за пределы континента ценные отходы, содержащие редкоземельные элементы, необходимые для производства вооружений, несмотря на стремление... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T17:01+0300

2026-11-10T17:01+0300

2026-11-10T17:01+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Европа экспортирует за пределы континента ценные отходы, содержащие редкоземельные элементы, необходимые для производства вооружений, несмотря на стремление нарастить собственный оборонный потенциал, говорится в докладе аналитического центра European Initiative for Energy Security (EIES). "Европа не может перевооружаться, если сама отдает ценные материалы", - заявила руководитель направления политики EIES и соавтор исследования Петя Барзилска. Как отмечают аналитики, Европа не располагает крупным собственным производством редкоземельных элементов, однако экспортирует отходы магнитов, содержащие материалы, необходимые оборонной промышленности. Они используются, в частности, в двигателях беспилотников и системах наведения вооружений. В докладе указывается, что Китай, являющийся крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире, также практически монополизировал производство магнитов, применяемых в электродвигателях и системах наведения. Авторы исследования призвали европейские страны ввести целевые ограничения на экспорт отходов магнитов, а также развивать собственную перерабатывающую промышленность, в том числе путем снижения стоимости электроэнергии для предприятий. Евросоюз ранее принял закон о критически важном сырье (Critical Raw Materials Act), направленный на диверсификацию поставок стратегических материалов. В декабре Еврокомиссия также представила план RESourceEU по сокращению зависимости европейской промышленности от Китая.

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мировая экономика, промышленность, европа, китай, ес