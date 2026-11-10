EIES: Европа вывозит редкоземельные отходы вопреки нуждам обороны
EIES: Европа экспортирует отходы с редкоземельными элементами для оружия
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Европа экспортирует за пределы континента ценные отходы, содержащие редкоземельные элементы, необходимые для производства вооружений, несмотря на стремление нарастить собственный оборонный потенциал, говорится в докладе аналитического центра European Initiative for Energy Security (EIES).
"Европа не может перевооружаться, если сама отдает ценные материалы", - заявила руководитель направления политики EIES и соавтор исследования Петя Барзилска.
Как отмечают аналитики, Европа не располагает крупным собственным производством редкоземельных элементов, однако экспортирует отходы магнитов, содержащие материалы, необходимые оборонной промышленности. Они используются, в частности, в двигателях беспилотников и системах наведения вооружений.
В докладе указывается, что Китай, являющийся крупнейшим производителем редкоземельных элементов в мире, также практически монополизировал производство магнитов, применяемых в электродвигателях и системах наведения.
Авторы исследования призвали европейские страны ввести целевые ограничения на экспорт отходов магнитов, а также развивать собственную перерабатывающую промышленность, в том числе путем снижения стоимости электроэнергии для предприятий.
Евросоюз ранее принял закон о критически важном сырье (Critical Raw Materials Act), направленный на диверсификацию поставок стратегических материалов. В декабре Еврокомиссия также представила план RESourceEU по сокращению зависимости европейской промышленности от Китая.