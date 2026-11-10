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Эксперт рассказал, когда выгоднее всего вернуть билет на поезд - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда выгоднее всего вернуть билет на поезд
Эксперт рассказал, когда выгоднее всего вернуть билет на поезд - 10.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда выгоднее всего вернуть билет на поезд
Выгоднее всего вернуть билет на поезд по новым правилам с наименьшими потерями можно будет за 45 суток до отправления и более, сообщил РИА Новости председатель... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T05:16+0300
2026-11-10T05:16+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Выгоднее всего вернуть билет на поезд по новым правилам с наименьшими потерями можно будет за 45 суток до отправления и более, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря будет составлять от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщали РЖД. "Выгоднее всего за 45 суток и более или в целом не брать и ждать точных планов", - сказал Зотов в ответ на вопрос о самом выгодном варианте возврата билета на поезд по новым правилам. Глава организации при этом отметил, что новые правила возврата позволят высвободить большее количество билетов, в том числе по южным направлениям. "Будет чуть проще приобрести билеты. Потому что одни пассажиры не будут сильно заранее покупать, зная о том, что есть такой возврат. А другие пассажиры, которые хотят купить билеты, в последний момент, смогут это сделать", - добавил эксперт. Такой же логики в своем комментарии для РИА Новости придерживались РЖД. Новый вариант сбора, говорили в компании, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно. Там также отметили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.
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192
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
05:16 10.11.2026
 
Эксперт рассказал, когда выгоднее всего вернуть билет на поезд

Эксперт Зотов: выгоднее всего вернуть билет на поезд за 45 суток до отправления

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Выгоднее всего вернуть билет на поезд по новым правилам с наименьшими потерями можно будет за 45 суток до отправления и более, сообщил РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
В настоящее время за возврат билета на поезд взимается 3,7 рубля. Этот сбор будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно. Сбор за возврат ж/д билетов с 1 декабря будет составлять от 1% до 10% от стоимости билета в зависимости от времени, оставшегося до отправления, сообщали РЖД.
"Выгоднее всего за 45 суток и более или в целом не брать и ждать точных планов", - сказал Зотов в ответ на вопрос о самом выгодном варианте возврата билета на поезд по новым правилам.
Глава организации при этом отметил, что новые правила возврата позволят высвободить большее количество билетов, в том числе по южным направлениям.
"Будет чуть проще приобрести билеты. Потому что одни пассажиры не будут сильно заранее покупать, зная о том, что есть такой возврат. А другие пассажиры, которые хотят купить билеты, в последний момент, смогут это сделать", - добавил эксперт.
Такой же логики в своем комментарии для РИА Новости придерживались РЖД. Новый вариант сбора, говорили в компании, позволит снизить случаи массового возврата билетов непосредственно перед отправлением поезда, а значит, предложить дополнительные места пассажирам, которые планируют свои поездки заблаговременно. Там также отметили, что прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года.
 
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