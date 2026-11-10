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Эксперты предупредили о риске подорожания фиников из-за Эль-Ниньо

Эксперты предупредили о риске подорожания фиников из-за Эль-Ниньо - 10.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты предупредили о риске подорожания фиников из-за Эль-Ниньо

Страны Ближнего Востока и Африки могут столкнуться с проблемами выращивания фиников из-за вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо экстремально жарких... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T05:52+0300

2026-11-10T05:52+0300

2026-11-10T05:52+0300

мировая экономика

алжир

эль-ниньо

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Страны Ближнего Востока и Африки могут столкнуться с проблемами выращивания фиников из-за вызванных климатическим явлением Эль-Ниньо экстремально жарких температур, это в свою очередь может привести к значительному подорожанию фиников во всем мире, рассказали РИА Новости эксперты. Эль-Ниньо связано с аномальным потеплением поверхностных вод тропического Тихого океана и меняет погодные условия в разных регионах мира. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ожидает сохранения явления до весны 2027 года. "Несмотря на высокую устойчивость финиковых пальм, они сильно страдают, когда волны жары совпадают с чувствительными периодами роста, такими как цветение и завязывание плодов", - сказал эксперт Центра сельскохозяйственных исследований Египта доктор Мухаммед Али Фахим. В отдельных районах Египта температура приближается к 50 градусам Цельсия, и финиковые пальмы в таких условиях нуждаются в интенсивном ночном орошении, отметил эксперт. В дельте Нила дополнительными проблемами, по его словам, становятся высокая влажность и засоление почв. По оценке эксперта, совокупность этих факторов создает риски для египетского производства фиников, объем которого приближается к 2,2 миллиона тонн, и может нарушить баланс предложения на рынке. Алжирский эксперт по экологии Маналь Сахри в свою очередь отметила, что реальная угроза производству фиников обусловлена сложным взаимодействием между явлением Эль-Ниньо и долгосрочным фоновым глобальным потеплением, поэтому рост цен очень вероятен. "Сочетание этих двух факторов непосредственно угрожает доходам производителей, конкурентоспособности экспорта и стабильности экономической деятельности в оазисных районах", - сказала она РИА Новости. Сахри пояснила, что изменения влажности и доступности воды усиливают воздействие неблагоприятных условий окружающей среды на урожай. При этом она добавила, что последствия климатических изменений нельзя обобщать для всего региона, и при прогнозах нужно все же опираться на местные климатические данные. Эксперт подчеркнула, что защита финиковой отрасли в таких странах, как Алжир, имеет значение не только с точки зрения производства и экспорта. Отрасль тесно связана с функционированием оазисной системы и социальной стабильностью южных регионов. Она призвала развивать системы раннего предупреждения, совершенствовать управление водными ресурсами и учитывать климатические риски при долгосрочном планировании сельского хозяйства. Всемирная метеорологическая организация 21 октября заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может стать сильнейшим за 40 лет и повысить риск жары, засух и наводнений. По ее прогнозу, в ноябре-январе температура воды в центральной части экваториального Тихого океана может превысить норму на 3,8 градуса Цельсия.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, алжир, эль-ниньо