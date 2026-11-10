https://1prime.ru/20261110/elektrosnabzhenie-875049166.html
Электроснабжение в Артеме восстановлено после аварии на подстанции
Электроснабжение в Артеме восстановлено после аварии на подстанции - 10.11.2026, ПРАЙМ
Электроснабжение в Артеме восстановлено после аварии на подстанции
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Артеме Приморского края, нарушенное из-за аварии на подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T03:52+0300
2026-11-10T03:52+0300
2026-11-10T03:52+0300
приморский край
артем
мчс
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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Артеме Приморского края, нарушенное из-за аварии на подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным главка, утром вторника из-за отключения на трех подстанциях электроснабжение нарушилось в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в Артеме и микрорайоне Угловое.
"По состоянию на 07.30 (00.30 мск) электроснабжение восстановлено в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в городе Артем. Без электроснабжения остается микрорайон Угловое Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Они находятся на контроле ГУ МЧС.
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приморский край, артем, мчс
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Артем, МЧС
Электроснабжение в Артеме восстановлено после аварии на подстанции
В Артеме восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии на подстанции
ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя – ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Артеме Приморского края, нарушенное из-за аварии на подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС.
По данным главка, утром вторника из-за отключения на трех подстанциях электроснабжение нарушилось в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в Артеме и микрорайоне Угловое.
"По состоянию на 07.30 (00.30 мск) электроснабжение восстановлено в селе Прохладное и поселке Зима-Южная в Надеждинском округе, а также в городе Артем. Без электроснабжения остается микрорайон Угловое Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Они находятся на контроле ГУ МЧС.