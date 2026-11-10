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Enagas: Испания в октябре возобновила импорт российского СПГ
Enagas: Испания в октябре возобновила импорт российского СПГ - 10.11.2026, ПРАЙМ
Enagas: Испания в октябре возобновила импорт российского СПГ
Испания в октябре возобновила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) после того, как в сентябре впервые с 2022 года не закупила у России ни одной... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T18:06+0300
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МАДРИД, 10 ноя - ПРАЙМ. Испания в октябре возобновила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) после того, как в сентябре впервые с 2022 года не закупила у России ни одной партии, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. По данным Enagas, в октябре Испания получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. Таким образом, Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков газа в страну по итогам месяца. Первое место заняли США, на долю которых пришлось 44,3% от общего объема. Второе место занял Алжир (30,6%), третье - Португалия (6,9%). При этом по итогам первых десяти месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Лидером остается Алжир, обеспечивший 33,9% поставок, за ним следуют США с показателем 32,2%. Всего с начала года Испания импортировала природный газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.
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газ, испания, сша, алжир, enagas
Газ, ИСПАНИЯ, США, АЛЖИР, Enagas
Enagas: Испания в октябре возобновила импорт российского СПГ
Enagas: Испания возобновила импорт российского сжиженного природного газа в октябре