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Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии планируют подключить 11 ноября

Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии планируют подключить 11 ноября - 10.11.2026, ПРАЙМ

Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии планируют подключить 11 ноября

Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии планируется подключить к национальной энергосистеме 11 ноября, а вывести на номинальную мощность 12 ноября, сообщила | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:00+0300

2026-11-10T16:00+0300

2026-11-10T16:00+0300

румыния

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КИШИНЕВ, 10 ноя – ПРАЙМ. Второй энергоблок АЭС "Чернаводэ" в Румынии планируется подключить к национальной энергосистеме 11 ноября, а вывести на номинальную мощность 12 ноября, сообщила компания - оператор станции Nuclearelectrica. Режим повышенной готовности из-за ситуации с АЭС "Чернаводэ" был введен в Румынии в июле, в августе реакторы станции были отключены из-за низкого уровня воды в Дунае. В пятницу днем первый реактор АЭС был перезапущен, однако в понедельник 9 ноября первый энергоблок атомной электростанции вновь отключили от национальной энергосистемы. Пресс-служба министерства энергетики сообщала, что второй энергоблок электростанции "Чернаводэ" будет перезапущен 10 ноября. "Компания Nuclearelectrica сообщает, что с учетом последних событий ожидает подключения второго энергоблока АЭС "Чернаводэ" к национальной энергосистеме 11 ноября 2026 года с последующим выходом на номинальную мощность 12 ноября 2026 года", - говорится в распространенном для СМИ сообщении оператора. В компании подчеркнули, что все операции по перезапуску и подключению второго блока проводятся в соответствии с действующими на станции процедурами и требованиями безопасности. Процедуры запуска второго блока начались 9 ноября после улучшения гидрологических условий. Суммарная установленная мощность двух энергоблоков составляет около 1400 мегаватт; в обычном режиме они обеспечивают примерно 20% производства электроэнергии в Румынии. АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.

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