Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261110/es-875048257.html
ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров
ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ
ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров
Брюссель не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T00:45+0300
2026-11-10T00:45+0300
мировая экономика
европа
брюссель
сша
сергей лавров
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875048257.jpg?1794260741
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Брюссель не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам Лаврова, нелегитимные санкции не столько наносят ущерб России, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах. Как заявлял Лавров на лектории общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума, Европа санкциями пытается отстоять право на продолжающуюся гегемонию в мировых делах. По его словам, Европа более 500 лет была главным источником бед человечества, включая две мировые войны, а сейчас сама захлебывается от количества санкций и незаконных рестрикций.
европа
брюссель
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, европа, брюссель, сша, сергей лавров
Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, США, Сергей Лавров
00:45 10.11.2026
 
ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров

Лавров: ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Брюссель не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант".
По словам Лаврова, нелегитимные санкции не столько наносят ущерб России, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах.
Как заявлял Лавров на лектории общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума, Европа санкциями пытается отстоять право на продолжающуюся гегемонию в мировых делах. По его словам, Европа более 500 лет была главным источником бед человечества, включая две мировые войны, а сейчас сама захлебывается от количества санкций и незаконных рестрикций.
 
Мировая экономикаЕВРОПАБрюссельСШАСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала