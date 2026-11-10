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ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров

ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров - 10.11.2026, ПРАЙМ

ЕС не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия, заявил Лавров

Брюссель не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T00:45+0300

2026-11-10T00:45+0300

2026-11-10T00:45+0300

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брюссель

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Брюссель не афиширует данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Неслучайно данные о том, во что обошлась русофобия европейским экономикам, Брюссель не афиширует", - приводятся слова Лаврова в статье для газеты "Коммерсант". По словам Лаврова, нелегитимные санкции не столько наносят ущерб России, сколько приводят к триллионным убыткам для Европы, инфляции в США и падению материального достатка во многих странах. Как заявлял Лавров на лектории общества "Знание" в рамках Восточного экономического форума, Европа санкциями пытается отстоять право на продолжающуюся гегемонию в мировых делах. По его словам, Европа более 500 лет была главным источником бед человечества, включая две мировые войны, а сейчас сама захлебывается от количества санкций и незаконных рестрикций.

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мировая экономика, европа, брюссель, сша, сергей лавров