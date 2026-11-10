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Мерц призвал Кошту внести изменения в проект бюджета Евросоюза - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Мерц призвал Кошту внести изменения в проект бюджета Евросоюза
Мерц призвал Кошту внести изменения в проект бюджета Евросоюза - 10.11.2026, ПРАЙМ
Мерц призвал Кошту внести изменения в проект бюджета Евросоюза
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту внести существенные изменения в проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T17:18+0300
2026-11-10T17:18+0300
финансы
мировая экономика
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фридрих мерц
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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту внести существенные изменения в проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Ранее газета Financial Times сообщила, что Мерц направил Коште письмо, в котором угрожал заблокировать новый бюджет ЕС, если все страны-члены Евросоюза не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины. "Я ожидаю, что новые предложения председателя Европейского совета Антониу Кошты принесут существенные изменения", - заявил Мерц на пресс-конференции с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Канцлер Германии отметил, что без существенных изменений переговоры по новому многолетнему бюджету ЕС не удастся завершить в ближайшее время. Еврокомиссия ранее представила проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро, предусматривающий увеличение расходов на оборону, конкурентоспособность и поддержку Украины. Предложения вызвали разногласия между странами ЕС по поводу размеров бюджета, распределения средств и введения новых источников доходов. Председательствующая в Совете ЕС Ирландия скорректировала предложение, сократив бюджет на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Однако требующие сокращения бюджета Германия и другие страны-доноры не согласны даже с этим предложением, настаивая на его дальнейшем урезании. Для принятия многолетнего финансового плана требуется единогласное решение государств ЕС и согласие Европарламента.
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финансы, мировая экономика, германия, украина, венгрия, фридрих мерц, ес, financial times
Финансы, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, Financial Times
17:18 10.11.2026
 
Мерц призвал Кошту внести изменения в проект бюджета Евросоюза

Мерц призвал Кошту внести существенные изменения в проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту внести существенные изменения в проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Мерц направил Коште письмо, в котором угрожал заблокировать новый бюджет ЕС, если все страны-члены Евросоюза не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины.
"Я ожидаю, что новые предложения председателя Европейского совета Антониу Кошты принесут существенные изменения", - заявил Мерц на пресс-конференции с участием премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
Канцлер Германии отметил, что без существенных изменений переговоры по новому многолетнему бюджету ЕС не удастся завершить в ближайшее время.
Еврокомиссия ранее представила проект нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы объемом около двух триллионов евро, предусматривающий увеличение расходов на оборону, конкурентоспособность и поддержку Украины. Предложения вызвали разногласия между странами ЕС по поводу размеров бюджета, распределения средств и введения новых источников доходов.
Председательствующая в Совете ЕС Ирландия скорректировала предложение, сократив бюджет на 160 миллиардов евро в текущих ценах. Однако требующие сокращения бюджета Германия и другие страны-доноры не согласны даже с этим предложением, настаивая на его дальнейшем урезании. Для принятия многолетнего финансового плана требуется единогласное решение государств ЕС и согласие Европарламента.
 
ФинансыМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАВЕНГРИЯФридрих МерцЕСFinancial Times
 
 
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