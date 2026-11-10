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ФАС призвала производителей продуктов сообщать о давлении торговых сетей
ФАС призвала производителей продуктов сообщать о давлении торговых сетей - 10.11.2026, ПРАЙМ
ФАС призвала производителей продуктов сообщать о давлении торговых сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:17+0300
2026-11-10T12:17+0300
2026-11-10T12:25+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей. "ФАС призывает производителей продуктов сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей... Служба напоминает, что взаимоотношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей", - говорится в сообщении ФАС. В ведомстве напомнили, что закон о торговле запрещает ставить контрагентов в неравное положение. Например, если одна торговая сеть предъявляет поставщику менее выгодные требования по сравнению с другими, это может расцениваться как дискриминация. Ранее Воронежское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Агроторг" по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. В настоящий момент ведомство изучает аналогичные обращения, поступившие от ряда производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей, сообщает ФАС.
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бизнес
ФАС призвала производителей продуктов сообщать о давлении торговых сетей
ФАС призвала производителей продуктов сообщать о дискриминации со стороны торговых сетей
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала производителей продуктов питания сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей.
"ФАС призывает производителей продуктов сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей... Служба напоминает, что взаимоотношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей", - говорится в сообщении ФАС.
В ведомстве напомнили, что закон о торговле запрещает ставить контрагентов в неравное положение. Например, если одна торговая сеть предъявляет поставщику менее выгодные требования по сравнению с другими, это может расцениваться как дискриминация.
Ранее Воронежское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Агроторг" по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината. В настоящий момент ведомство изучает аналогичные обращения, поступившие от ряда производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей, сообщает ФАС.