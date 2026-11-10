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Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины, заявил премьер Словакии

Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины, заявил премьер Словакии - 10.11.2026, ПРАЙМ

Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины, заявил премьер Словакии

Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в том, что касается финансирования Украины, как ранее немецкие власти ошибались в вопросе миграции, заявил... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T22:12+0300

2026-11-10T22:12+0300

2026-11-10T22:12+0300

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БРАТИСЛАВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в том, что касается финансирования Украины, как ранее немецкие власти ошибались в вопросе миграции, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В понедельник газета Financial Times со ссылкой на письмо Мерца на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты сообщила о том, что канцлер Германии угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы в случае, если все страны-члены ЕС не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины. "Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник. Фицо 6 ноября сообщил, что некоторые европейские премьер-министры угрожают Словакии тем, что урежут средства в новом бюджете Европейского союза, предусмотренные для устранения региональных различий и против сокращения которых выступает республика, из-за отказа Братиславы поддержать новый кредит на 70 миллиардов евро для Украины.* запрещена в РФ как экстремистская

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мировая экономика, германия, украина, словакия, роберт фицо, фридрих мерц, ес, financial times, facebook