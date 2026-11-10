https://1prime.ru/20261110/fon-der-lyayen-875061159.html
Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico
Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico - 10.11.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию управления промышленной и торговой политикой ЕС, включая правила доступа иностранных компаний к... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T11:10+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию управления промышленной и торговой политикой ЕС, включая правила доступа иностранных компаний к европейским государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам, для чего создается новая координационная структура, сообщает Politico. "Этот шаг станет частью более широкой реформы Еврокомиссии, отражающей стремление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен упорядочить функции и централизовать власть", - пишет издание. По информации Politico, новое подразделение появится в торговом департаменте Еврокомиссии и будет тесно взаимодействовать с ее генеральным секретариатом. В сферу координации войдут торговая политика, экономические санкции, энергетика, критически важное сырье, помощь развитию и другие направления внешнеэкономической деятельности ЕС. Таким образом, новая структура позволит согласовывать решения, которые до сих пор готовились разными ведомствами Еврокомиссии, нередко вступавшими между собой в противоречия. Руководство подразделением будет осуществляться в рамках торгового департамента, который недавно возглавила Дитте Юль Йоргенсен. Politico называет ее доверенной союзницей фон дер Ляйен. Начало работы структуры ожидается в ближайшие месяцы. Формальным поводом для усиления координации стали разногласия вокруг законопроекта Industrial Accelerator Act, предусматривающего предоставление европейским производителям преимуществ при государственных закупках и распределении промышленной поддержки. Речь идет о доступе компаний к государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам ЕС. По данным Reuters, ежегодный объем государственных закупок в Евросоюзе превышает 2 триллиона евро. Предлагаемые правила должны определить, какие товары и производители смогут пользоваться европейскими преференциями. Представленный Еврокомиссией в марте законопроект предусматривает преференции для продукции европейского происхождения и низкоуглеродных технологий, в частности в сталелитейной, алюминиевой, цементной, автомобильной промышленности и производстве оборудования для энергетики. Кроме того, документ предлагает установить дополнительные условия для некоторых иностранных инвестиций стоимостью свыше 100 миллионов евро в стратегических отраслях. Среди них требования к использованию европейской рабочей силы, локализации производства, передаче технологий и развитию исследований на территории ЕС. В частности, предусматривается минимальная доля работников из Евросоюза в размере 50%. Однако инициатива вызвала противоречия как внутри Еврокомиссии, так и в отношениях с торговыми партнерами. По данным Politico, торговый департамент под руководством Мароша Шефчовича выступал против жестких положений законопроекта, продвигаемых промышленным блоком еврокомиссара Стефана Сежурне. Особую обеспокоенность вызвал вопрос о том, смогут ли компании из стран, имеющих соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, пользоваться преимуществами программы Made in Europe. Как пишет Politico, ограничения вызвали недовольство прежде всего Южной Кореи и Великобритании. Таким образом, спор касается не только защиты европейской промышленности от иностранной конкуренции, но и распределения влияния на формирование экономической политики ЕС. Создание нового координационного подразделения может усилить возможности руководства Еврокомиссии согласовывать решения различных департаментов и влиять на них. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл подтвердил изданию создание подразделения, объяснив это "необходимостью укрепить сотрудничество между генеральными директоратами в условиях растущей взаимосвязи торговли и экономической безопасности с другими направлениями политики ЕС". Законопроект Industrial Accelerator Act пока не принят окончательно. Его положения остаются предметом обсуждения в Европарламенте и Совете ЕС, поэтому окончательные условия предоставления европейских промышленных преференций могут измениться.
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мировая экономика, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, ес, ек, европа
Мировая экономика, Урсула фон дер Ляйен, Марош Шефчович, ЕС, ЕК, ЕВРОПА
Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico
Politico: фон дер Ляйен концентрирует в своих руках власть над промышленной политикой ЕС
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию управления промышленной и торговой политикой ЕС, включая правила доступа иностранных компаний к европейским государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам, для чего создается новая координационная структура, сообщает Politico.
"Этот шаг станет частью более широкой реформы Еврокомиссии, отражающей стремление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен упорядочить функции и централизовать власть", - пишет издание.
По информации Politico, новое подразделение появится в торговом департаменте Еврокомиссии и будет тесно взаимодействовать с ее генеральным секретариатом. В сферу координации войдут торговая политика, экономические санкции, энергетика, критически важное сырье, помощь развитию и другие направления внешнеэкономической деятельности ЕС. Таким образом, новая структура позволит согласовывать решения, которые до сих пор готовились разными ведомствами Еврокомиссии, нередко вступавшими между собой в противоречия.
Руководство подразделением будет осуществляться в рамках торгового департамента, который недавно возглавила Дитте Юль Йоргенсен. Politico называет ее доверенной союзницей фон дер Ляйен. Начало работы структуры ожидается в ближайшие месяцы.
Формальным поводом для усиления координации стали разногласия вокруг законопроекта Industrial Accelerator Act, предусматривающего предоставление европейским производителям преимуществ при государственных закупках и распределении промышленной поддержки.
Речь идет о доступе компаний к государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам ЕС. По данным Reuters, ежегодный объем государственных закупок в Евросоюзе превышает 2 триллиона евро. Предлагаемые правила должны определить, какие товары и производители смогут пользоваться европейскими преференциями.
Представленный Еврокомиссией в марте законопроект предусматривает преференции для продукции европейского происхождения и низкоуглеродных технологий, в частности в сталелитейной, алюминиевой, цементной, автомобильной промышленности и производстве оборудования для энергетики.
Кроме того, документ предлагает установить дополнительные условия для некоторых иностранных инвестиций стоимостью свыше 100 миллионов евро в стратегических отраслях. Среди них требования к использованию европейской рабочей силы, локализации производства, передаче технологий и развитию исследований на территории ЕС. В частности, предусматривается минимальная доля работников из Евросоюза в размере 50%.
Однако инициатива вызвала противоречия как внутри Еврокомиссии, так и в отношениях с торговыми партнерами. По данным Politico, торговый департамент под руководством Мароша Шефчовича выступал против жестких положений законопроекта, продвигаемых промышленным блоком еврокомиссара Стефана Сежурне.
Особую обеспокоенность вызвал вопрос о том, смогут ли компании из стран, имеющих соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, пользоваться преимуществами программы Made in Europe. Как пишет Politico, ограничения вызвали недовольство прежде всего Южной Кореи и Великобритании.
Таким образом, спор касается не только защиты европейской промышленности от иностранной конкуренции, но и распределения влияния на формирование экономической политики ЕС. Создание нового координационного подразделения может усилить возможности руководства Еврокомиссии согласовывать решения различных департаментов и влиять на них.
Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл подтвердил изданию создание подразделения, объяснив это "необходимостью укрепить сотрудничество между генеральными директоратами в условиях растущей взаимосвязи торговли и экономической безопасности с другими направлениями политики ЕС".
Законопроект Industrial Accelerator Act пока не принят окончательно. Его положения остаются предметом обсуждения в Европарламенте и Совете ЕС, поэтому окончательные условия предоставления европейских промышленных преференций могут измениться.