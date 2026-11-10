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Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico

Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico - 10.11.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен усиливает свой контроль над политикой ЕС, пишет Politico

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию управления промышленной и торговой политикой ЕС, включая правила доступа иностранных компаний к... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:10+0300

2026-11-10T11:10+0300

2026-11-10T11:10+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен усиливает централизацию управления промышленной и торговой политикой ЕС, включая правила доступа иностранных компаний к европейским государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам, для чего создается новая координационная структура, сообщает Politico. "Этот шаг станет частью более широкой реформы Еврокомиссии, отражающей стремление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен упорядочить функции и централизовать власть", - пишет издание. По информации Politico, новое подразделение появится в торговом департаменте Еврокомиссии и будет тесно взаимодействовать с ее генеральным секретариатом. В сферу координации войдут торговая политика, экономические санкции, энергетика, критически важное сырье, помощь развитию и другие направления внешнеэкономической деятельности ЕС. Таким образом, новая структура позволит согласовывать решения, которые до сих пор готовились разными ведомствами Еврокомиссии, нередко вступавшими между собой в противоречия. Руководство подразделением будет осуществляться в рамках торгового департамента, который недавно возглавила Дитте Юль Йоргенсен. Politico называет ее доверенной союзницей фон дер Ляйен. Начало работы структуры ожидается в ближайшие месяцы. Формальным поводом для усиления координации стали разногласия вокруг законопроекта Industrial Accelerator Act, предусматривающего предоставление европейским производителям преимуществ при государственных закупках и распределении промышленной поддержки. Речь идет о доступе компаний к государственным контрактам, субсидиям и стратегическим рынкам ЕС. По данным Reuters, ежегодный объем государственных закупок в Евросоюзе превышает 2 триллиона евро. Предлагаемые правила должны определить, какие товары и производители смогут пользоваться европейскими преференциями. Представленный Еврокомиссией в марте законопроект предусматривает преференции для продукции европейского происхождения и низкоуглеродных технологий, в частности в сталелитейной, алюминиевой, цементной, автомобильной промышленности и производстве оборудования для энергетики. Кроме того, документ предлагает установить дополнительные условия для некоторых иностранных инвестиций стоимостью свыше 100 миллионов евро в стратегических отраслях. Среди них требования к использованию европейской рабочей силы, локализации производства, передаче технологий и развитию исследований на территории ЕС. В частности, предусматривается минимальная доля работников из Евросоюза в размере 50%. Однако инициатива вызвала противоречия как внутри Еврокомиссии, так и в отношениях с торговыми партнерами. По данным Politico, торговый департамент под руководством Мароша Шефчовича выступал против жестких положений законопроекта, продвигаемых промышленным блоком еврокомиссара Стефана Сежурне. Особую обеспокоенность вызвал вопрос о том, смогут ли компании из стран, имеющих соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, пользоваться преимуществами программы Made in Europe. Как пишет Politico, ограничения вызвали недовольство прежде всего Южной Кореи и Великобритании. Таким образом, спор касается не только защиты европейской промышленности от иностранной конкуренции, но и распределения влияния на формирование экономической политики ЕС. Создание нового координационного подразделения может усилить возможности руководства Еврокомиссии согласовывать решения различных департаментов и влиять на них. Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл подтвердил изданию создание подразделения, объяснив это "необходимостью укрепить сотрудничество между генеральными директоратами в условиях растущей взаимосвязи торговли и экономической безопасности с другими направлениями политики ЕС". Законопроект Industrial Accelerator Act пока не принят окончательно. Его положения остаются предметом обсуждения в Европарламенте и Совете ЕС, поэтому окончательные условия предоставления европейских промышленных преференций могут измениться.

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мировая экономика, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, ес, ек, европа