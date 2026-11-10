https://1prime.ru/20261110/forbes-875059257.html

Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов

Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов - 10.11.2026, ПРАЙМ

Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов

Один из создателей британской рок-группы Beatles Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов, его состояние превысило один миллиард... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T10:37+0300

2026-11-10T10:37+0300

2026-11-10T10:37+0300

бизнес

forbes

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875059257.jpg?1794296231

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из создателей британской рок-группы Beatles Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов, его состояние превысило один миллиард долларов, пишет журнал Forbes. По информации журнала, богатейшим музыкантом в мире на данный момент является американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z - его состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. За ним следует певица Тейлор Свифт с состоянием в два миллиарда долларов. "Пол Маккартни теперь является миллиардером... Состояние Маккартни составляет как минимум 1,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Forbes. Как пишет журнал, основным источником дохода музыканта является его холдинговая компания MPL Communications. Журнал считает эту компанию, которой принадлежит множество песен самого Маккартни и других исполнителей, ключевым бизнес-проектом музыканта и оценивает ее минимум в 250 миллионов долларов. В оценку состояния Маккартни, опубликованную журналом, также включены доходы от его гастролей, недвижимости по всему миру и картин известных художников. Пол Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, forbes