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Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов
Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов - 10.11.2026, ПРАЙМ
Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов
Один из создателей британской рок-группы Beatles Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов, его состояние превысило один миллиард... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T10:37+0300
2026-11-10T10:37+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из создателей британской рок-группы Beatles Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов, его состояние превысило один миллиард долларов, пишет журнал Forbes. По информации журнала, богатейшим музыкантом в мире на данный момент является американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z - его состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. За ним следует певица Тейлор Свифт с состоянием в два миллиарда долларов. "Пол Маккартни теперь является миллиардером... Состояние Маккартни составляет как минимум 1,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Forbes. Как пишет журнал, основным источником дохода музыканта является его холдинговая компания MPL Communications. Журнал считает эту компанию, которой принадлежит множество песен самого Маккартни и других исполнителей, ключевым бизнес-проектом музыканта и оценивает ее минимум в 250 миллионов долларов. В оценку состояния Маккартни, опубликованную журналом, также включены доходы от его гастролей, недвижимости по всему миру и картин известных художников. Пол Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.
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40
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бизнес, forbes
Бизнес, Forbes
10:37 10.11.2026
 
Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов

Forbes: миллиардер Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших музыкантов в мире

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Один из создателей британской рок-группы Beatles Пол Маккартни стал третьим в списке богатейших в мире музыкантов, его состояние превысило один миллиард долларов, пишет журнал Forbes.
По информации журнала, богатейшим музыкантом в мире на данный момент является американский рэпер Шон Картер, известный как Jay-Z - его состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов. За ним следует певица Тейлор Свифт с состоянием в два миллиарда долларов.
"Пол Маккартни теперь является миллиардером... Состояние Маккартни составляет как минимум 1,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Forbes.
Как пишет журнал, основным источником дохода музыканта является его холдинговая компания MPL Communications. Журнал считает эту компанию, которой принадлежит множество песен самого Маккартни и других исполнителей, ключевым бизнес-проектом музыканта и оценивает ее минимум в 250 миллионов долларов. В оценку состояния Маккартни, опубликованную журналом, также включены доходы от его гастролей, недвижимости по всему миру и картин известных художников.
Пол Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.
 
БизнесForbes
 
 
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