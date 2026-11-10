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Биржевые цены на газ в Европе растут на 3% - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе растут на 3%
Биржевые цены на газ в Европе растут на 3% - 10.11.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут на 3%
Вечером во вторник биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, достигнув $980 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T22:26+0300
2026-11-10T22:26+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ближний восток
ice
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Вечером во вторник биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, достигнув $980 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке $938,3 (-1,6%). В течение дня минимум составлял $925,4 (-2,9%), максимум — $985,2 (+3,4%). К 22.09 мск показатель находился на уровне $979,9 (+2,8%). Динамика рассчитана от цены предыдущего торгового дня — $953,2 за тысячу кубометров.Значительный рост цен на газ в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив $600 за тысячу кубометров.В сентябре европейские цены на газ впервые с декабря 2022 года поднялись выше $1000 за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила $1005, что на 12% выше показателя предыдущего месяца.Ещё более высокие цены наблюдались в 2021–2022 годах. Столь устойчивого роста не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе — с 1996 года. Исторического максимума в $3892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
22:26 10.11.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе растут на 3%

Биржевые цены на газ в Европе растут на 3%, до 980 долларов за тысячу кубометров

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Вечером во вторник биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, достигнув $980 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке $938,3 (-1,6%). В течение дня минимум составлял $925,4 (-2,9%), максимум — $985,2 (+3,4%). К 22.09 мск показатель находился на уровне $979,9 (+2,8%). Динамика рассчитана от цены предыдущего торгового дня — $953,2 за тысячу кубометров.
Значительный рост цен на газ в Европе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В результате средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив $600 за тысячу кубометров.
В сентябре европейские цены на газ впервые с декабря 2022 года поднялись выше $1000 за тысячу кубометров. Средняя биржевая цена по итогам сентября составила $1005, что на 12% выше показателя предыдущего месяца.
Ещё более высокие цены наблюдались в 2021–2022 годах. Столь устойчивого роста не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе — с 1996 года. Исторического максимума в $3892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
 
ГазТоргиЕВРОПАНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКICE
 
 
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