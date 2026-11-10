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"Газпром" запустил вторую очередь СПГ-комплекса в Амурской области - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" запустил вторую очередь СПГ-комплекса в Амурской области
"Газпром" запустил вторую очередь СПГ-комплекса в Амурской области - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Газпром" запустил вторую очередь СПГ-комплекса в Амурской области
"Газпром" запустил вторую очередь малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Амурской области, что удвоило мощности... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:46+0300
2026-11-10T13:52+0300
энергетика
газ
россия
амурская область
алексей миллер
василий орлов
газпром
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" запустил вторую очередь малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Амурской области, что удвоило мощности предприятия, до 25,2 тысячи тонн в год, сообщила компания."Сегодня мы даем старт работе второй очереди малотоннажного СПГ-комплекса в Амурской области. Это позволяет удвоить мощности производства сжиженного газа. Проект реализован в рекордно короткие сроки - всего за 10 месяцев", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который вместе с губернатором региона Василием Орловым принял участие в церемонии запуска."Производительность СПГ-комплекса увеличена вдвое - до 3 тонн СПГ в час (25,2 тысяч тонн в год)", - уточняет компания.Вторая очередь предприятия оснащена российским оборудованием для очистки, охлаждения и сжижения природного газа. Оно поставлено в максимальной заводской готовности - сразу в блочно-модульном исполнении, отмечается в сообщении."Газпром" отмечает, что потребление СПГ в Амурской области растет. Продукцией комплекса уже обеспечивается экологичная газовая котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая снабжает теплом более 3 тысяч домовладений и ряд социальных объектов, включая два детских сада, школу и техникум. Котельная введена в эксплуатацию в 2024 году взамен устаревшего мазутного теплоисточника.Увеличение мощностей создает условия для широкого использования сжиженного природного газа в агропромышленном секторе региона, добавляется в сообщении.Малотоннажный СПГ-комплекс в Амурской области работает с 2023 года. Ресурсной базой для него служит магистральный газопровод "Сила Сибири".
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газ, россия, амурская область, алексей миллер, василий орлов, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Амурская область, Алексей Миллер, Василий Орлов, Газпром
12:46 10.11.2026 (обновлено: 13:52 10.11.2026)
 
"Газпром" запустил вторую очередь СПГ-комплекса в Амурской области

"Газпром" запустил вторую очередь малотоннажного СПГ-комплекса в Амурской области

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Газпром" запустил вторую очередь малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Амурской области, что удвоило мощности предприятия, до 25,2 тысячи тонн в год, сообщила компания.
"Сегодня мы даем старт работе второй очереди малотоннажного СПГ-комплекса в Амурской области. Это позволяет удвоить мощности производства сжиженного газа. Проект реализован в рекордно короткие сроки - всего за 10 месяцев", - приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера, который вместе с губернатором региона Василием Орловым принял участие в церемонии запуска.
"Производительность СПГ-комплекса увеличена вдвое - до 3 тонн СПГ в час (25,2 тысяч тонн в год)", - уточняет компания.
Вторая очередь предприятия оснащена российским оборудованием для очистки, охлаждения и сжижения природного газа. Оно поставлено в максимальной заводской готовности - сразу в блочно-модульном исполнении, отмечается в сообщении.
"Газпром" отмечает, что потребление СПГ в Амурской области растет. Продукцией комплекса уже обеспечивается экологичная газовая котельная в микрорайоне "Амурсельмаш" города Белогорска, которая снабжает теплом более 3 тысяч домовладений и ряд социальных объектов, включая два детских сада, школу и техникум. Котельная введена в эксплуатацию в 2024 году взамен устаревшего мазутного теплоисточника.
Увеличение мощностей создает условия для широкого использования сжиженного природного газа в агропромышленном секторе региона, добавляется в сообщении.
Малотоннажный СПГ-комплекс в Амурской области работает с 2023 года. Ресурсной базой для него служит магистральный газопровод "Сила Сибири".
 
ЭнергетикаГазРОССИЯАмурская областьАлексей МиллерВасилий ОрловГазпром
 
 
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