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Газпромбанк профинансирует строительство дороги "Северный обход Омска"

Газпромбанк профинансирует строительство дороги "Северный обход Омска" - 10.11.2026, ПРАЙМ

Газпромбанк профинансирует строительство дороги "Северный обход Омска"

Газпромбанк профинансирует строительство платной автомобильной дороги "Северный обход города Омска", сообщает кредитная организация. | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T11:37+0300

2026-11-10T11:37+0300

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Газпромбанк профинансирует строительство платной автомобильной дороги "Северный обход города Омска", сообщает кредитная организация. "Достигнуто финансовое закрытие проекта строительства платной автомобильной дороги "Северный обход г. Омска". Соответствующий акт подписали Правительство Омской области и Группа Газпромбанка в лице концессионера проекта - ООО "ИнфраГЧП-А". Общий объем заключенных соглашений о финансировании составляет более 46 миллиардов рублей", - говорится там. Отмечается, что проект реализован благодаря кредитным соглашениям с Газпромбанком и использованию механизма инфраструктурных облигаций "Дом.РФ". Также сообщается, что общий объем капитальных затрат на строительство дороги оценивается примерно в 73 миллиарда рублей. Проект предусматривает капитальный грант в размере 37 миллиардов рублей, в том числе около 27 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 10 миллиарда рублей из бюджета Омской области. На этапе строительства предусмотрено создание около 520 рабочих мест, в период эксплуатации - порядка 190, говорится в релизе. В Газпромбанке считают, что сочетание банковского кредитования и льготного финансирования "Дом.РФ" позволяет снизить стоимость заемных ресурсов и сформировать долгосрочную финансовую основу строительства капиталоемкого инфраструктурного объекта. "Северный обход Омска станет важным звеном транспортного сообщения между Уралом и Сибирью, позволит перераспределить транзитные потоки и повысить эффективность грузовых перевозок", - прокомментировала первый вице-президент Газпромбанка Светлана Ляпина. Ее слова приводятся в релизе. Северный обход Омска - четырехполосная автомобильная дорога протяженностью около 66 километров, которая соединит федеральные трассы Р-402 Тюмень - Омск и Р-254 "Иртыш" в направлении Новосибирска. Проект предусматривает строительство мостовых сооружений, в том числе перехода через Иртыш протяженностью более 1,2 километра. Ожидается, что новая трасса позволит снизить нагрузку на дорожную сеть Омска на 15% и сократить транзитный маршрут между Тюменью и Новосибирском более чем на 20 километров. Ввод объекта предусмотрен поэтапно: первого участка - в 2028 году, завершение второго этапа - к концу 2030 года.

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