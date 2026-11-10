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Гейтс получил $2,6 млрд от оператора свалок с утечками метана

Гейтс получил $2,6 млрд от оператора свалок с утечками метана - 10.11.2026, ПРАЙМ

Гейтс получил $2,6 млрд от оператора свалок с утечками метана

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс получил 2,6 миллиарда долларов дивидендов от американского оператора свалок Republic Services, на объектах которого... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T16:19+0300

2026-11-10T16:19+0300

2026-11-10T16:23+0300

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МОСКВА, 10 ноя – ПРАЙМ. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс получил 2,6 миллиарда долларов дивидендов от американского оператора свалок Republic Services, на объектах которого инспекторы выявляли превышения нормативов по метану, сообщает издание Pro Publica по итогам собственного расследования. По данным издания, предприниматель увеличил свою долю в Republic Services до 38%, стоимость этого пакета составляет 29 миллиардов долларов. Сумма выплаченных Гейтсу дивидендов была рассчитана на основе анализа финансовой отчетности. Согласно полученным изданием отчетам, с 2020 года инспекторы Агентства по охране окружающей среды США обследовали не менее 39 из примерно 200 свалок компании. Они выявили более 1,4 тысячи участков с превышением допустимых концентраций метана. В отдельных случаях концентрация превышала федеральный норматив в 100–300 раз, создавая угрозу взрыва. Представитель Republic Services Роб Литт заявил изданию, что компания привлекает к работе сотни специалистов по охране окружающей среды и инженеров и работает над устранением выявленных проблем. В материале также говорится, что компания выступала против мер для сокращения поступления органических отходов на свалки. При разложении таких отходов без доступа кислорода образуется метан — парниковый газ, способствующий "глобальному потеплению", указывает издание. Гейтс не ответил на неоднократные запросы издания об инвестициях в Republic Services. Его представители также не ответили на вопросы о том, известно ли ему о проблемах компании. Согласно Pro Publica, Гейтс в 2015 году запустил инициативу Breakthrough Energy для поддержки технологий "борьбы с изменением климата". В 2019 году он продал акции нефтегазовых компаний, объяснив впоследствии, что не хочет получать прибыль от роста их стоимости из-за отсутствия безуглеродных альтернатив.

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бизнес, технологии, сша, билл гейтс, microsoft