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Запасы газа в Германии достигли исторического минимума
Запасы газа в Германии достигли исторического минимума - 10.11.2026, ПРАЙМ
Запасы газа в Германии достигли исторического минимума
Газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:17+0300
2026-11-10T12:17+0300
2026-11-10T12:22+0300
газ
мировая экономика
германия
федеральное сетевое агентство
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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы, заявила Ассоциация операторов газовых и водородных хранилищ Германии (INES). По данным Федерального сетевого агентства Германии от 9 ноября, газохранилища страны заполнены на 59,2%. Регулятор отмечает, что этот показатель значительно ниже уровней за аналогичные периоды предыдущих лет. "Немецкие газовые хранилища вступили в отопительный сезон 2026/27 года с исторически низким уровнем заполнения. По состоянию на 1 ноября они были заполнены всего на 61%. Таким образом, установленный законодательством норматив заполнения в 70% был не достигнут на 9 процентных пунктов", - говорится в релизе INES. Отмечается, что в случае экстремально низких температур газоснабжение Германии предстоящей зимой может оказаться не полностью обеспеченным. В ассоциации считают, что это требует принятия срочных мер для стратегического совершенствования системы подготовки к зимнему периоду. "Заполнение газовых хранилищ в 2026 году осуществлялось на самом низком уровне за всю историю наблюдений. Основными причинами стали особенно интенсивный отбор газа в конце зимы 2025/26 года, а также недостаточные экономические стимулы для закачки газа, которые существенно ограничили пополнение запасов", - пояснили в ассоциации.
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газ, мировая экономика, германия, федеральное сетевое агентство
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Федеральное сетевое агентство
Запасы газа в Германии достигли исторического минимума
INES: газовые хранилища в Германии оказались на исторически низком уровне заполнения
БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Газовые хранилища Германии вступили в отопительный сезон с исторически низким уровнем заполнения, что может создать угрозу надежности газоснабжения в случае экстремально холодной зимы, заявила Ассоциация операторов газовых и водородных хранилищ Германии (INES).
По данным Федерального сетевого агентства Германии от 9 ноября, газохранилища страны заполнены на 59,2%. Регулятор отмечает, что этот показатель значительно ниже уровней за аналогичные периоды предыдущих лет.
"Немецкие газовые хранилища вступили в отопительный сезон 2026/27 года с исторически низким уровнем заполнения. По состоянию на 1 ноября они были заполнены всего на 61%. Таким образом, установленный законодательством норматив заполнения в 70% был не достигнут на 9 процентных пунктов", - говорится в релизе INES.
Отмечается, что в случае экстремально низких температур газоснабжение Германии предстоящей зимой может оказаться не полностью обеспеченным. В ассоциации считают, что это требует принятия срочных мер для стратегического совершенствования системы подготовки к зимнему периоду.
"Заполнение газовых хранилищ в 2026 году осуществлялось на самом низком уровне за всю историю наблюдений. Основными причинами стали особенно интенсивный отбор газа в конце зимы 2025/26 года, а также недостаточные экономические стимулы для закачки газа, которые существенно ограничили пополнение запасов", - пояснили в ассоциации.