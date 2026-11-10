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Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS

Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS - 10.11.2026, ПРАЙМ

Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS

Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в оборонном концерне KNDS, который производит танки Leopard-2, передает информационное агентство Рейтер со... | 10.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-10T14:51+0300

2026-11-10T14:51+0300

2026-11-10T14:51+0300

бизнес

мировая экономика

германия

амстердам

handelsblatt

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в оборонном концерне KNDS, который производит танки Leopard-2, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Правительство Германии выплатит 6,6 миллиарда евро (7,41 миллиарда долларов) за свою долю во франко-германском оборонном концерне KNDS", - сообщает Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее правительство договорилось с немецкими семьями-владельцами этой части KNDS о выкупе у них их долей, заявило агентство со ссылкой на правительственный документ. Объявленная сумма за половину компании при этом меньше той, которую правительство закладывало ранее на планируемое приобретение 40%, а именно до 7,2 миллиарда евро, указывается в материале. Агентство отмечает, что на первом этапе Германия выкупит долю семей-владельцев, а в дальнейшем немецкие и французские власти планируют сократить свои доли до 40% каждый в ходе будущего первичного публичного размещения акций (IPO), если позволят рыночные условия. Власти Германии отказались комментировать конфиденциальные детали продолжающихся переговоров, семьи-владельцы компании - отказались от комментариев агентству Рейтер. Газета Handelsblatt ранее писала, что компания в равных долях принадлежит, с одной стороны, французскому государству, и с другой - немецким семьям Боде и Браунберенс. Эти семьи хотят продать свои доли. KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.

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бизнес, мировая экономика, германия, амстердам, handelsblatt