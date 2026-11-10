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Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS - 10.11.2026, ПРАЙМ
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Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS
Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS - 10.11.2026, ПРАЙМ
Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS
Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в оборонном концерне KNDS, который производит танки Leopard-2, передает информационное агентство Рейтер со... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T14:51+0300
2026-11-10T14:51+0300
бизнес
мировая экономика
германия
амстердам
handelsblatt
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875072357.jpg?1794311475
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в оборонном концерне KNDS, который производит танки Leopard-2, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Правительство Германии выплатит 6,6 миллиарда евро (7,41 миллиарда долларов) за свою долю во франко-германском оборонном концерне KNDS", - сообщает Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника. Ранее правительство договорилось с немецкими семьями-владельцами этой части KNDS о выкупе у них их долей, заявило агентство со ссылкой на правительственный документ. Объявленная сумма за половину компании при этом меньше той, которую правительство закладывало ранее на планируемое приобретение 40%, а именно до 7,2 миллиарда евро, указывается в материале. Агентство отмечает, что на первом этапе Германия выкупит долю семей-владельцев, а в дальнейшем немецкие и французские власти планируют сократить свои доли до 40% каждый в ходе будущего первичного публичного размещения акций (IPO), если позволят рыночные условия. Власти Германии отказались комментировать конфиденциальные детали продолжающихся переговоров, семьи-владельцы компании - отказались от комментариев агентству Рейтер. Газета Handelsblatt ранее писала, что компания в равных долях принадлежит, с одной стороны, французскому государству, и с другой - немецким семьям Боде и Браунберенс. Эти семьи хотят продать свои доли. KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
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бизнес, мировая экономика, германия, амстердам, handelsblatt
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Амстердам, Handelsblatt
14:51 10.11.2026
 
Германия заплатит 6,6 млрд евро за долю в 50% в концерне KNDS

Reuters: Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в концерне KNDS

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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Германия заплатит 6,6 миллиарда евро за долю в 50% в оборонном концерне KNDS, который производит танки Leopard-2, передает информационное агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Правительство Германии выплатит 6,6 миллиарда евро (7,41 миллиарда долларов) за свою долю во франко-германском оборонном концерне KNDS", - сообщает Рейтер со ссылкой на два осведомленных источника.
Ранее правительство договорилось с немецкими семьями-владельцами этой части KNDS о выкупе у них их долей, заявило агентство со ссылкой на правительственный документ.
Объявленная сумма за половину компании при этом меньше той, которую правительство закладывало ранее на планируемое приобретение 40%, а именно до 7,2 миллиарда евро, указывается в материале.
Агентство отмечает, что на первом этапе Германия выкупит долю семей-владельцев, а в дальнейшем немецкие и французские власти планируют сократить свои доли до 40% каждый в ходе будущего первичного публичного размещения акций (IPO), если позволят рыночные условия.
Власти Германии отказались комментировать конфиденциальные детали продолжающихся переговоров, семьи-владельцы компании - отказались от комментариев агентству Рейтер.
Газета Handelsblatt ранее писала, что компания в равных долях принадлежит, с одной стороны, французскому государству, и с другой - немецким семьям Боде и Браунберенс. Эти семьи хотят продать свои доли.
KNDS - германо-французский оборонный концерн, образованный в результате слияния компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Nexter. Входит в число ведущих европейских производителей наземных вооружений и военной техники. Компания производит, в частности, танки Leopard-2. Штат компании насчитывает 11 тысяч сотрудников, штаб-квартира располагается в Амстердаме.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯАмстердамHandelsblatt
 
 
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