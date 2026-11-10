https://1prime.ru/20261110/germaniya-875066302.html
Bild: около 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам
Bild: около 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам - 10.11.2026, ПРАЙМ
Bild: около 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам
Иностранцы получили 59,4% соцвыплат, выделенных в Германии домохозяйствам с несовершеннолетними детьми за 2025 год, или 12,2 миллиарда евро из 20,54 миллиарда,... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T12:36+0300
2026-11-10T12:36+0300
2026-11-10T12:36+0300
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БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Иностранцы получили 59,4% соцвыплат, выделенных в Германии домохозяйствам с несовершеннолетними детьми за 2025 год, или 12,2 миллиарда евро из 20,54 миллиарда, пишет газета Bild. Как отмечает издание, такие данные следуют из ответа правительства Германии на парламентский запрос правой партии АдГ ("Альтернатива для Германии"), который имеется в распоряжении Bild. "Почти шесть из десяти евро социальной помощи, выплачиваемых домохозяйствам с несовершеннолетними детьми, приходятся на людей без немецкого паспорта", - отмечает газета. По данным Bild, в 2025 году около 59,4% выплат семьям с несовершеннолетними детьми было направлено иностранным получателям, или 12,2 миллиарда евро, а 40,6% - немецким получателям, или 8,34 миллиарда евро. Всего на поддержку этой категории лиц было выплачено 20,54 миллиарда евро. Наибольшие суммы пришлись на граждан Украины (3,44 миллиарда евро), Сирии (2,20 миллиарда евро) и Афганистана (1,06 миллиарда евро).
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мировая экономика, германия, общество , семья, мигранты
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Общество , семья, Мигранты
Bild: около 60% соцвыплат семьям с детьми в Германии достались иностранцам
Bild: иностранцы получили 59,4% соцвыплат семьям с детьми в Германии за 2025 год
БЕРЛИН, 10 ноя - ПРАЙМ. Иностранцы получили 59,4% соцвыплат, выделенных в Германии домохозяйствам с несовершеннолетними детьми за 2025 год, или 12,2 миллиарда евро из 20,54 миллиарда, пишет газета Bild.
Как отмечает издание, такие данные следуют из ответа правительства Германии на парламентский запрос правой партии АдГ ("Альтернатива для Германии"), который имеется в распоряжении Bild.
"Почти шесть из десяти евро социальной помощи, выплачиваемых домохозяйствам с несовершеннолетними детьми, приходятся на людей без немецкого паспорта", - отмечает газета.
По данным Bild, в 2025 году около 59,4% выплат семьям с несовершеннолетними детьми было направлено иностранным получателям, или 12,2 миллиарда евро, а 40,6% - немецким получателям, или 8,34 миллиарда евро.
Всего на поддержку этой категории лиц было выплачено 20,54 миллиарда евро.
Наибольшие суммы пришлись на граждан Украины (3,44 миллиарда евро), Сирии (2,20 миллиарда евро) и Афганистана (1,06 миллиарда евро).