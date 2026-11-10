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"Станет еще хуже". В Германии раскрыли крупнейший обман населения - 10.11.2026, ПРАЙМ
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"Станет еще хуже". В Германии раскрыли крупнейший обман населения
"Станет еще хуже". В Германии раскрыли крупнейший обман населения - 10.11.2026, ПРАЙМ
"Станет еще хуже". В Германии раскрыли крупнейший обман населения
В Германии принятие бюджета на 2027 год вызвало ожесточенные споры: его уже назвали крупнейшим обманом населения, поскольку под понятие "инвестиции" в нем... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T13:06+0300
2026-11-10T13:06+0300
мировая экономика
финансы
германия
хдс/хсс
адг
бундесвер
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Германии принятие бюджета на 2027 год вызвало ожесточенные споры: его уже назвали крупнейшим обманом населения, поскольку под понятие "инвестиции" в нем подпадают субсидии, кредиты и помощь развивающимся странам, пишет Berliner Zeitung.Михаэль Эспендиллер из "АдГ" называет весь проект бюджета "крупнейшим обманом населения", — отмечает издание. Катрин Улиг из "Зеленых" считает проект "абсурдным", поскольку даже с привлечением дополнительных заимствований цель по созданию "новых дополнительных инвестиций" не достигается, а Дитмар Барч из "Левых" опасается, что, несмотря на новые долги, повседневная жизнь граждан "может стать еще хуже".Как отмечает BZ, на 2027 год министр финансов Ларс Клингбайль планирует рекордный бюджет с расходами в 555,4 миллиарда евро, финансировать который предполагается за счет рекордных налоговых поступлений и заимствований. Однако недовольство растет и внутри самой коалиции: ХДС/ХСС обвиняет СДПГ в нежелании сокращать социальные расходы, а глава фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай уже отказался от ранее анонсированного налога на пластик.По данным издания, к итоговому заседанию бюджетного комитета в четверг коалиции необходимо договориться, но позиции сторон становятся все жестче — возникает угроза повторения сценария "светофорной" коалиции. "Есть еще множество других приемов, с помощью которых коалиция может подогнать бюджет на 2027 год под нужные параметры", — заявил Berliner Zeitung Карстен Кляйн, занимавшийся бюджетной политикой во фракции СвДП. По его словам, в 2028 году финансировать растущие расходы станет сложнее, особенно его беспокоит исключение из долговых ограничений расходов на Бундесвер: "Огромный рост расходов направляется не на перспективные чистые инвестиции, а на собственное потребление государства"
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мировая экономика, финансы, германия, хдс/хсс, адг, бундесвер
Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, ХДС/ХСС, АдГ, Бундесвер
13:06 10.11.2026
 
"Станет еще хуже". В Германии раскрыли крупнейший обман населения

BZ: спор о проекте бюджета на 2027 год грозит расколоть коалицию Мерца

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Германии принятие бюджета на 2027 год вызвало ожесточенные споры: его уже назвали крупнейшим обманом населения, поскольку под понятие "инвестиции" в нем подпадают субсидии, кредиты и помощь развивающимся странам, пишет Berliner Zeitung.
Михаэль Эспендиллер из "АдГ" называет весь проект бюджета "крупнейшим обманом населения", — отмечает издание. Катрин Улиг из "Зеленых" считает проект "абсурдным", поскольку даже с привлечением дополнительных заимствований цель по созданию "новых дополнительных инвестиций" не достигается, а Дитмар Барч из "Левых" опасается, что, несмотря на новые долги, повседневная жизнь граждан "может стать еще хуже".
Как отмечает BZ, на 2027 год министр финансов Ларс Клингбайль планирует рекордный бюджет с расходами в 555,4 миллиарда евро, финансировать который предполагается за счет рекордных налоговых поступлений и заимствований. Однако недовольство растет и внутри самой коалиции: ХДС/ХСС обвиняет СДПГ в нежелании сокращать социальные расходы, а глава фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай уже отказался от ранее анонсированного налога на пластик.
По данным издания, к итоговому заседанию бюджетного комитета в четверг коалиции необходимо договориться, но позиции сторон становятся все жестче — возникает угроза повторения сценария "светофорной" коалиции.
"Есть еще множество других приемов, с помощью которых коалиция может подогнать бюджет на 2027 год под нужные параметры", — заявил Berliner Zeitung Карстен Кляйн, занимавшийся бюджетной политикой во фракции СвДП.
По его словам, в 2028 году финансировать растущие расходы станет сложнее, особенно его беспокоит исключение из долговых ограничений расходов на Бундесвер: "Огромный рост расходов направляется не на перспективные чистые инвестиции, а на собственное потребление государства"
 
Мировая экономикаФинансыГЕРМАНИЯХДС/ХССАдГБундесвер
 
 
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