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СМИ: Саудовская Savvy Games планирует приобрести компанию Moonton
СМИ: Саудовская Savvy Games планирует приобрести компанию Moonton - 10.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Саудовская Savvy Games планирует приобрести компанию Moonton
Саудовская Savvy Games планирует приобрести игровую компанию Moonton, которая принадлежит китайской ByteDance, более чем за 6 миллиардов долларов, сообщает... | 10.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-10T15:11+0300
2026-11-10T15:11+0300
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бизнес
китай
сингапур
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МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Саудовская Savvy Games планирует приобрести игровую компанию Moonton, которая принадлежит китайской ByteDance, более чем за 6 миллиардов долларов, сообщает газета Yicai. "Саудовская компания в сфере игр и киберспорта Savvy Games прошла официальную антимонопольную проверку Китая в отношении приобретения игровой компании, принадлежащей китайской ByteDance, более чем за 6 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, Savvy Games приобретет основное бизнес-подразделение Moonton и связанные с ним ключевые активы, включая многопользовательскую игру MOBA Mobile Legends: Bang Bang и ряд других продуктов, которые находятся в разработке. Moonton была основана в 2014 году. Имеет филиалы в Сингапуре, Перу, Малайзии, на Филиппинах и в Индонезии. В 2021 году ByteDance приобрела Moonton через подразделение в сфере игр Nuverse. Тогда компания оценивалась примерно в 4 миллиарда долларов.
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бизнес, китай, сингапур, перу, bytedance
Бизнес, КИТАЙ, СИНГАПУР, ПЕРУ, ByteDance
СМИ: Саудовская Savvy Games планирует приобрести компанию Moonton
Yicai: Savvy Games покупает у ByteDance игровую компанию Moonton за 6 миллиардов долларов